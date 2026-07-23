Ospedale Misericordia, Bernardini: “Personale sanitario molto professionale e umano”

Grosseto. “Desidero esprimere il mio più sincero e sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, agli Oss, agli operatori addetti all’assistenza dei pasti del Pronto Soccorso e del reparto Obi 2, ai medici specialisti del reparto di Pneumologia e a tutti i professionisti che, a vario titolo, hanno collaborato alle cure di mio padre”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliera comunale di Grosseto, insieme a Donatella Farsi e a Gilberto Bernardini.

“Mio padre, di 80 anni, è giunto in Pronto Soccorso nella serata di venerdì in condizioni di salute molto preoccupanti. Dal momento del suo ingresso fino alla dimissione avvenuta oggi dal reparto Obi 2, non è mai stato lasciato solo – continua la nota -. È stato seguito con grande scrupolo, sottoposto a un monitoraggio costante e curato con professionalità, competenza e attenzione in ogni fase del percorso assistenziale. Un ringraziamento va anche ai medici specialisti della Pneumologia, che con la loro esperienza e competenza hanno contribuito in maniera determinante al percorso diagnostico e terapeutico di mio padre, garantendogli un’assistenza qualificata e puntuale”.

“Ciò che più mi ha colpito, oltre all’elevata preparazione professionale, è stata la profonda umanità con cui ogni componente del personale si è preso cura di lui. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, addetti all’assistenza dei pasti e specialisti hanno dimostrato una gentilezza, una sensibilità e una disponibilità tali da farlo sentire accolto e assistito come se fosse un loro familiare – sottolinea il comunicato -. Per questo desidero rivolgere il mio grazie a tutti i professionisti che hanno contribuito alle sue cure. Troppo spesso si parla di malasanità, ma è altrettanto doveroso raccontare e valorizzare le esperienze positive. Quando alla competenza si uniscono gentilezza, rispetto e umanità, si offre non solo la migliore assistenza possibile al paziente, ma anche un grande conforto ai familiari che vivono con apprensione quei momenti”.

“A tutti voi va la mia più profonda gratitudine. Grazie di cuore per il vostro instancabile lavoro, per la vostra professionalità, per la dedizione con cui ogni giorno vi prendete cura delle persone e per aver fatto sentire mio padre non soltanto un paziente, ma una persona – termina la nota –. Un sentito e sincero grazie a nome mio e di tutta la mia famiglia”.