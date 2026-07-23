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“Castiglione racconta”: la prima settimana chiude con Giorgione, il re della cucina tradizionale

L'incontro è in programma domenica 26 luglio

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, a chiudere la prima settimana di incontri di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

Domenica 26 luglio, alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, ci sarà uno dei personaggi più amati della divulgazione gastronomica italiana.

Nato a Roma 69 anni fa e da tempo trasferitosi in Umbria, dove gestisce un ristorante, Giorgione è diventato un volto noto della televisione grazie ai programmi dedicati alla cucina tradizionale andati in onda su Gambero Rosso Channel. Con il suo stile genuino e appassionato, è riuscito a conquistare un vastissimo pubblico ed oggi conta centinaia di migliaia di follower sul web.

Nel corso dell’incontro presenterà i volumi ‘Giorgione – Orto e Cucina 1’ e ‘Giorgione – Orto e Cucina 2’, libri che raccontano la sua filosofia gastronomica attraverso ricette, consigli e aneddoti.

A dialogare con lui sarà Paolo Pellegrini, critico gastronomico ed esperto di food.

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