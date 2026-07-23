Anniversario della caduta del fascismo: Rifondazione Comunista organizza un incontro

Grosseto. Sabato 25 luglio, alle 17.45, al circolo “Vittorio Stefanini” del Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto, ci sarà una conferenza per la ricorrenza della caduta del fascismo.

“Lo faremo per non dimenticare le atrocità commesse da questa dittatura, come monito per non sottovalutare i preoccupanti segnali che l’attuale destra mette in campo quotidianamente, da un lato istigando alla violenza e dall’altro criminalizzando il dissenso – si legge in una nota del partito –. Ne parleremo con i compagni di Firenze, Francesco Mandarano e Sandro Targetti, che daranno un importante contributo al dibattito con le loro interessanti testimonianze. Verrà sottolineata la gravità, da parte dell’attuale Giunta, di aver voluto intervenire sulla toponomastica cittadina dedicando vie e piazze della città ad alcuni personaggi responsabili di aver causato tanti lutti e tanto dolore, mettendo in atto uno scempio della memoria in oltraggio ai principi sanciti dalla nostra Costituzione antifascista”.

“Dopo via Almirante adesso largo Gentile. Gentile fu uno degli ideologi del fascismo, giustificò il delitto Matteotti, firmò una riforma dell’istruzione autoritaria e classista, aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Queste sono scelte inopportune e antistoriche che da subito il nostro partito ha condannato e che servono all’amministrazione comunale soltanto per marcare il territorio – termina il comunicato -. Per parlare di tutto ciò vi aspettiamo sabato presso la nostra sede in viale Europa 63/65″.