Al via la rassegna “Soli Deo gloria”: Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble in concerto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La grande musica sacra e d’ispirazione religiosa torna a risuonare nel cuore dell’estate castiglionese.

Venerdì 24 luglio prenderà il via la VI edizione di “Soli Deo gloria”, la rassegna che quest’anno si inserisce nel più ampio cartellone di “Estate nella Fede”, il programma culturale e spirituale promosso dalla Diocesi di Grosseto attraverso l’ufficio per la pastorale della cultura e le parrocchie della costa.

Il giardino di San Giovanni, nel borgo medievale, ospiterà una serata all’insegna del ritmo e della spiritualità con il concerto del Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, guidato dalla fondatrice e direttrice Carla Baldini. Per lo storico coro, nato nel 1996, la serata sarà anche l’occasione per celebrare un traguardo straordinario: 30 anni di attività e oltre 250 concerti in tutta la penisola.

“Festeggiare i 30 anni del nostro coro all’interno di una rassegna così prestigiosa è un grande onore – dichiara la direttrice Carla Baldini –. Il gospel è la musica dell’anima: nasce dall’incontro fra la preghiera e i canti tradizionali e si trasforma in energia pura e condivisione. Per dirla con Marvin Sapp: ‘la musica gospel ci fa sentire più vicini l’uno all’altro e più vicini a Dio’. Per questa serata speciale alterneremo i grandi classici della tradizione spirituale afroamericana a gospel originali. Sarà un concerto caratterizzato da un forte coinvolgimento del pubblico che, come è consuetudine in questo genere, interagirà attivamente con i musicisti e il coro”.

Il programma del concerto

La scaletta della serata prevede un mix esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva, alternando pietre miliari come “Oh, Happy Day”, “When the Saints go marchin’ in” e “Amazing Grace”, a composizioni originali firmate da Carla Baldini e celebri canzoni pop-rock reinterpretate in chiave gospel. Sul palco salirà la formazione attuale del coro, composta da 16 cantanti, accompagnati da una sezione ritmica di eccellenza: Alessio Buccella al pianoforte, Matteo Lancioni al basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria.

I Sisters & Brothers vantano una storia ricca di successi, pubblicazioni discografiche e prestigiose collaborazioni internazionali nello spettacolo “The Gospel Night” con star del calibro di Cheryl Porter, Charlie Cannon, Ginger Brew, e importanti ensemble statunitensi come il Chicago Mass Choir e Dennis Reed & GAP.

La rassegna “Soli Deo gloria” nasce dalla sinergia tra la parrocchia di San Giovanni Battista e la Fondazione Giovanni Chelli, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia. I due appuntamenti in programma rappresentano un momento di alta proposta culturale, capace di coniugare la bellezza del territorio con la profondità del messaggio spirituale attraverso il linguaggio universale della musica.

L’ingresso al concerto è libero.