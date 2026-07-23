“Tumori della pelle”: un convegno su come ridurre il rischio e favorire la diagnosi precoce

Grosseto. “Tumori della pelle. Scelte quotidiane per ridurre il rischio e favorire la diagnosi precoce”, è il titolo del convegno organizzato dalla Zona Distretto Colline dell’Albegna, che si terrà venerdì 24 luglio, alle 16.30, al ristorante I Pescatori di Orbetello, in piazzetta Spagnola, in via Giacomo Leopardi 9.

L’incontro è aperto a tutta la popolazione e la partecipazione è gratuita.

L’iniziativa apre il ciclo di convegni divulgativi promossi dalla Zona Distretto Colline dell’Albegna, nell’ambito del progetto “Sintesi Orbetello”, con l’obiettivo di avvicinare la prevenzione alla vita quotidiana delle persone e favorire una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita, sulla prevenzione e sull’importanza della diagnosi precoce.

Sarà l’occasione per approfondire, con il contributo di professionisti ed esperti, i principali aspetti legati alla prevenzione dei tumori della pelle: dai fattori di rischio ai comportamenti corretti, dalla protezione dall’esposizione solare al riconoscimento delle lesioni sospette, fino ai percorsi di diagnosi e trattamento. Un momento di informazione e confronto pensato per offrire ai cittadini indicazioni semplici e concrete e per rispondere alle domande su un tema di particolare rilevanza per la salute.

Il programma

Ma ecco il programma: introduce i lavori la dottoressa Roberta Caldesi, Direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna. A seguire l’intervento dal titolo “Tumori cutanei: un problema vicino a noi. Diffusione, impatto sulla salute e importanza della prevenzione e diagnosi precoce a Orbetello” a cura della dottoressa Francesca Nisticò, responsabile scientifica del progetto “Sintesi”, medico dell’Uoc Sistema demografico ed epidemiologico della Ausl Toscana sud est.

Le dott.sse Romilda Casuscelli e Monica Paffetti, della Medicina generale di Orbetello, approfondiscono il tema “Tumori cutanei: prevenzione e riconoscimento precoce; fotoprotezione e comportamenti corretti, fattori di rischio e soggetti a maggiore vulnerabilità, riconoscimento clinico delle lesioni sospette e invio allo specialista”. Segue l’intervento della dott.ssa Laura Bai, responsabile dell’Ufp Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro per la Zona Colline dell’Albegna, dedicato a “Tumori cutanei e lavoro: un rischio da conoscere”, con un approfondimento sull’esposizione solare nelle attività lavorative outdoor, sul rischio cumulativo e sui tumori professionali, oltre che sulle strategie di prevenzione e sulla sorveglianza sanitaria.

La dott.ssa Camilla Peccianti, direttrice facente funzioni dell’Uoc Dermatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, affronterà il tema “Dal sospetto alla diagnosi e al trattamento”, illustrando la valutazione clinica e la dermatoscopia, le indicazioni all’escissione delle lesioni sospette, la diagnosi istologica e i principali tumori cutanei, con un focus sulle strategie terapeutiche e sull’approccio multidisciplinare. A concludere i lavori sarà la tavola rotonda “Vivere dopo un tumore cutaneo”, dedicata al follow-up e alla prevenzione delle recidive, alla fotoprotezione, al ruolo integrato dei diversi professionisti e alla qualità della vita.

Durante il convegno sarà garantito il servizio di interpretariato Lis (Lingua dei segni italiana), per rendere l’iniziativa accessibile a un pubblico il più ampio possibile.

L’incontro rientra nel progetto “Sintesi Orbetello”, promosso dalla Zona Distretto Colline dell’Albegna nell’ambito del progetto “Sintesi – Sin-Territorio equità sorveglianza intervento”.

Il progetto è finanziato dal Ministero della salute attraverso le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e mira a realizzare, nelle popolazioni residenti nei Siti di interesse nazionale (Sin), interventi mirati di sorveglianza sanitaria e prevenzione, tenendo conto delle specificità dei territori e contrastando le disparità nell’accesso alla salute.