E’ morto Angelo Magagnini: il cordoglio della Diocesi e del Comune

Grosseto. La Diocesi di Grosseto si unisce al cordoglio del territorio per la morte di Angelo Magagnini, stimato professionista, ma soprattutto un uomo che ha messo sempre le sue competenze al servizio della Chiesa locale.

Nato a Manziana, nei dintorni di Roma, il 30 giugno 1933, Angelo Magagnini — per gli amici chiamato familiarmente Gianni — era giunto in Maremma alla fine degli anni ’40. Sposato con la signora Ebe dal 1961, dalla loro unione sono nati tre figli: Bianca, Francesca e Pietro, quest’ultimo tragicamente e prematuramente scomparso nel 2013 in un incidente.

Commercialista di grande fama e per due mandati presidente provinciale dell’Ordine dei commercialisti, Magagnini è stato una figura di primo piano anche per la vita civile ed economica locale, figurando a Castiglione della Pescaia tra i fondatori dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo. Uomo di fede integra e persona di alta fiducia dei vari Vescovi che si sono succeduti alla guida della Diocesi, per alcuni decenni ha offerto il suo prezioso contributo nel Consiglio per gli affari economici della parrocchia di Castiglione e nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

«Sia nella sua parrocchia di Castiglione della Pescaia, che nei vari organismi diocesani è stato un punto di riferimento competente, scrupoloso e attento, ispirato sempre dal desiderio di fare il bene della Chiesa. Sono tanti gli ambiti nei quali ha offerto il suo contributo generoso: dal seminario all’Istituto diocesano sostentamento clero», sottolinea il vicario generale don Pier Mosetti, che da giovane vice parroco a Castiglione della Pescaia ha potuto apprezzare la lungimiranza, la competenza e la passione che lo muovevano.

A tracciare un ricordo affettuoso è anche il parroco di Castiglione della Pescaia, don Paolo Gentili: «Angelo è stato davvero un punto di riferimento per la comunità. Il suo attaccamento al paese e alla parrocchia erano un tutt’uno e lo ha manifestato mettendosi a disposizione di tante realtà e della crescita anche economica e sociale di questa comunità. Insieme alla moglie Ebe hanno offerto anche una limpida testimonianza di fede in occasione della morte del figlio Pietro: un dolore che hanno vissuto con dignità e con spirito di fortezza. Angelo ha rappresentato davvero molto per questo territorio. Alla moglie Ebe, alle figlie Bianca e Francesca vanno le nostre condoglianze, unite alla speranza certa che Angelo contempli il volto di Dio».

Anche don Gian Paolo Marchetti, rettore del seminario diocesano, evidenzia lo spirito di servizio che ha connotato il suo impegno verso la struttura di via Ferrucci: «È stato una presenza preziosa nel cda del seminario: competente, estremamente preparato, ma mai solo un tecnico. Nel suo impegno c’era sempre quel “di più” che viene dall’essere parte viva della comunità diocesana».

La Diocesi di Grosseto si stringe con affetto e gratitudine alla moglie e alle figlie, invocando su di lui «il premio riservato ai servi giusti e fedeli.»

Le esequie saranno celebrate mercoledì 22 luglio alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Castiglione della Pescaia.

Il cordoglio del Comune di Castiglione

Anche l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Angelo Magagnini, figura di riferimento della comunità, protagonista della vita amministrativa, professionale e sociale del paese.

«Era un uomo di grande competenza e integrità – lo ricorda il sindaco Elena Nappi –, rispettoso, sempre disponibile e attento alle esigenze della comunità. La sua capacità di ascolto e il rigore morale sono state qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento stimato ben oltre gli incarichi ricoperti».

Commercialista stimato, Magagnini ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio delle istituzioni. Esponente della Democrazia Cristiana, fu consigliere comunale, dal 1964 al 1970 fu vicesindaco e assessore nell’amministrazione guidata dal sindaco Fedro Mirolli. Fu protagonista di scelte politiche importanti per il territorio che dettero impulso allo sviluppo economico del paese. Anche attraverso il suo contributo nacquero esperienze fondamentali per la promozione turistica di Castiglione della Pescaia.

Tutta l’amministrazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Ebe e alle figlie Bianca e Francesca. Il Comune sarà presente al funerale con il gonfalone.