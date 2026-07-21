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Cane rimane bloccato sul tetto di una casa: soccorso dai Vigili del Fuoco

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Alle 8.30 circa di questa mattina, una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Manciano è intervenuta nella frazione Poderi di Montemerano, nel comune di Manciano, per il recupero di un cane rimasto bloccato sul tetto di un’abitazione.

L’animale, un pastore tedesco, aveva raggiunto il tetto passando dalla terrazza posta allo stesso livello della copertura. A causa della forte pendenza del tetto, il cane è successivamente scivolato fino alla gronda, rimanendo in una posizione di grave precarietà con il rischio di cadere al suolo.

Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto preliminarmente a predisporre un telo di sicurezza al di sotto dell’area interessata ed ha proceduto al recupero dell’animale, affidandolo ai proprietari

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