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Filminsieme e proiezioni al Teatro del Leccio: tutti gli appuntamenti cinematografici della settimana

Tutto il programma a Capalbio

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Tanti gli appuntamenti legati al cinema durante questa settimana a Capalbio.

Il programma

Si comincia con Filminsieme, la rassegna cinematografica promossa da #capalbiogiovani che sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, mercoledì 22 luglio alle 21.30, animerà con una proiezione la serata dei residenti e dei turisti. Il programma completo delle proiezioni di luglio e agosto è disponibile al punto di informazioni turistiche in piazza Aldo Moro e alla chiesa Santa Maria Goretti, a Capalbio Scalo.

Proseguono le proiezioni all’aperto del Nuovo cinema Tirreno al Teatro del Leccio. Martedì 21 luglio ci sarà “Obsession” di Curry Barker, mentre il lungo weekend sarà inaugurato giovedì 23 luglio da “…che Dio perdona tutti” di Pif e chiuso domenica 26 luglio da “Gloria!” di Margherita Vicario (la regista sarà presente alla proiezione). Il mese di luglio terminerà con “Michael” di Antoine Fuqua (lunedì 27 luglio), “Il bene comune” di Rocco Papaleo (martedì 28 luglio) e, infine, “Toy story 5” di Walt Disney (giovedì 30 luglio). Le proiezioni cominceranno sempre alle 21.30.

Il biglietto, acquistabile online o all’ingresso del Teatro del Leccio (in via Giovanni Pascoli, 13), avrà un costo di 7.50 euro, salvo i film del 20, 23, 26 e 28 luglio che, grazie a Cinema revolution, sono ridotti a 3.50 euro. I bambini fino a tre anni entrano gratuitamente. In caso di pioggia le proiezioni saranno annullate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://teatrodelleccio.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure visitare i canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno.

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