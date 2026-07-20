Grosseto rafforza i rapporti internazionali: il sindaco incontra il console onorario del Messico

Grosseto. Questa mattina il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha ricevuto il console onorario del Messico in Italia, Valerio Alecci, per un incontro istituzionale dedicato al rafforzamento delle relazioni internazionali e allo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione.

Il confronto ha confermato il ruolo sempre più centrale dell’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale del Comune come punto di riferimento per i rapporti con partner esteri.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite possibili sinergie nei settori della cultura, dell’economia, del turismo e della cooperazione tra territori, con l’obiettivo di favorire il percorso di internazionalizzazione della città e promuovere iniziative di interesse per la comunità grossetana.

L’amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrate dal console onorario Valerio Alecci nei confronti del territorio, sottolineando la volontà di consolidare relazioni istituzionali sempre più solide e proficue.