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Grosseto rafforza i rapporti internazionali: il sindaco incontra il console onorario del Messico

di Redazione
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Grosseto. Questa mattina il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha ricevuto il console onorario del Messico in Italia, Valerio Alecci, per un incontro istituzionale dedicato al rafforzamento delle relazioni internazionali e allo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione.

Il confronto ha confermato il ruolo sempre più centrale dell’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale del Comune come punto di riferimento per i rapporti con partner esteri.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite possibili sinergie nei settori della cultura, dell’economia, del turismo e della cooperazione tra territori, con l’obiettivo di favorire il percorso di internazionalizzazione della città e promuovere iniziative di interesse per la comunità grossetana.

L’amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrate dal console onorario Valerio Alecci nei confronti del territorio, sottolineando la volontà di consolidare relazioni istituzionali sempre più solide e proficue.

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