“Back to 90’s”: il mito del karaoke rivive a Principina grazie al Conte Max

Grosseto. Mercoledì 22 luglio la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare presenta un nuovo appuntamento del calendario “Eventi Estate” 2026, dal titolo “Back to 90’s: il mito del Karaoke”.

Si torna indietro agli anni Novanta, ed in particolare al settembre 1992, quando andò in onda su Italia Uno la prima puntata di un programma, il Karaoke condotto da Fiorello, destinato a caratterizzare un’epoca. “Back to 90’s” ripropone la stessa formula: il leggendario “ring” musicale al centro della piazza, il maxi schermo con i testi sincronizzati, gli aspiranti cantanti alle prese con le hit del momento e il pubblico accalcato a fare il tifo.

A trascinare la piazza ci sarà l’energia travolgente del Conte Max Venturacci e soprattutto il sound dei grandi classici degli anni ’90: dagli inni degli 883 ai tormentoni del Festivalbar, una scaletta pazzesca da cantare tutti insieme.

Il calendario “Eventi Estate” 2026 è realizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune di Grosseto e del comitato Friends for Principina, che raggruppa operatori economici e residenti della frazione grossetana. La serata avrà inizio alle 21.30, ingresso libero e gratuito.

Informazioni sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335.584 9911 (telefono e whatsapp).