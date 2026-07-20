“Meno asfalto, più ombra”: Pd e Grosseto Città Aperta portano in Consiglio la mozione

Grosseto. In questi giorni Grosseto brucia. Il termometro non scende, l’asfalto restituisce calore fino a sera e per anziani, bambini, lavoratori all’aperto e persone fragili uscire di casa è diventato faticoso. Il caldo di queste settimane non è un’estate come le altre: è il volto concreto della crisi climatica, ed è già dentro le nostre strade.

Per questo il Partito Democratico e Grosseto Città Aperta portano in Consiglio comunale una mozione con un’idea semplice: meno asfalto inutile, più alberi, più ombra, più spazi in cui si possa davvero stare.

“C’è un numero che fotografa il ritardo di Grosseto meglio di mille parole. Secondo le tavole Istat più recenti, al 31 dicembre 2023 in città si contano circa 22,1 alberi ogni 100 abitanti: contro i 117,4 di Modena, la più verde tra i capoluoghi. Cinque volte meno. Non è una classifica per fare polemica, è la misura di quanta ombra ci manca proprio ora che ne avremmo più bisogno. Un albero in più è aria più fresca, una strada più vivibile, una persona fragile protetta durante l’ondata di calore – dichiarano il Partito Democratico e Grosseto Città Aperta -. Depavimentare non è una scelta estetica: è togliere cemento dove non serve per restituire suolo che respira, che assorbe la pioggia e abbassa la temperatura. Città come Forlì, Carpi, Ravenna, Brescia e Firenze lo stanno già facendo. Grosseto non può guardare da bordo campo mentre le estati diventano sempre più roventi”.

La mozione

“La mozione chiede al Comune di partire dai fatti: una ricognizione delle aree pubbliche più asfaltate, surriscaldate e senza ombra, e su quella base un vero programma comunale di depavimentazione, con priorità, costi, tempi e coperture. Il primo progetto pilota che proponiamo è piazzale De Amicis, il ‘piazzalone’ – proseguono Pd e Grosseto Città Aperta –: un luogo del quartiere da ripensare insieme a residenti, scuole e associazioni, non per cancellarne le funzioni ma per renderlo più verde, ombreggiato, permeabile e vivibile. Un’attenzione speciale va al parcheggio dell’ospedale Misericordia, il ‘ranch’, oggi in riqualificazione. Lì passano ogni giorno pazienti, familiari, anziani, persone con disabilità, donne in gravidanza, lavoratrici e lavoratori. Proprio per la fragilità di chi lo usa, chiediamo al Comune di aprire un confronto formale con Azienda Usl Toscana Sud Est e Regione Toscana perché non nasca l’ennesima distesa di asfalto rovente, ma un parcheggio con alberi, superfici drenanti, percorsi protetti e zone d’ombra.

Non vogliamo eliminare parcheggi o spazi necessari alla città: vogliamo progettarli con più intelligenza. Un parcheggio può fare il suo lavoro senza diventare una piastra bollente; una piazza può essere piena di vita senza essere completamente mineralizzata. E vogliamo risultati che si possano toccare: metri quadrati liberati dall’asfalto, nuove superfici verdi, alberi piantati e quanti ne sopravvivono davvero, acqua piovana assorbita, gradi in meno sulle superfici. Chiediamo infine alla Giunta di verificare tutti i finanziamenti regionali, nazionali ed europei disponibili e di tenere pronti i progetti da candidare: la Regione Toscana ha già attivato strumenti per rinaturalizzare i suoli e frenare il consumo di suolo, e Grosseto non può arrivare impreparata”.

“Rigenerare Grosseto significa piantare oggi l’ombra sotto cui vivremo domani – concludono Partito Democratico e Grosseto Città Aperta – Apriamo un percorso e lo apriamo alla città: a chi ama il verde, a chi non ne può più del caldo, a chi vive i quartieri. Una Grosseto più fresca, più verde e più vivibile è possibile e si comincia adesso”.