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Sangue, piastrine e plasma: Giulia è la prima donatrice ad aver donato in aferesi

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). E’ Giulia Marchini la prima donatrice ad aver donato in aferesi, piastrine-plasma al Centro trasfusionale di Orbetello.

Nata a dicembre del 2006, appena compiuti 18 anni ha sostenuto l’idoneità e nel gennaio del 2025 ha effettuato la sua prima donazione di sangue, continuando poi a donare sangue e plasma, rispettando i tempi di donazione previsti per le donne in età fertile.

Seguendo le orme del padre, donatore veterano, con oltre 120 donazioni all’attivo, tra sangue e plasma e piastrine, non ha indugiato, ed appena raggiunta la maggiore età si è presentata al Centro trasfusionale di Orbetello per diventare donatrice e naturalmente si è iscritta all’Avis di Orbetello-Costa d’Argento.

“Già da qualche mese al Centro trasfusionale di Orbetello si è ripreso a donare anche le piastrine, elemento importantissimo per la cura dei pazienti che si succedono ai donatori, dalle 10.30 alle 14.00, in collaborazione con i medici siamo ritornati a fare delle chiamate mirate per la donazione di questo prezioso elemento del sangue – si legge in una nota dell’Avis di Orbetello-Costa d’Argento -. Ricordiamo che per diventare donatori occorre avere 18 anni, pesare almeno 50 chili ed essere in buona salute, sostenere l’idoneità per la donazione prenotandosi al numero 340.3300111 anche inviando un messaggio Whatsapp indicando nome, cognome e data di nascita”.

Il Centro trasfusionale di Orbetello è aperto tutti i giorni feriali, dalle 7.45 alle 10.30, e il sabato, dalle 7.45 ale 11.00.

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