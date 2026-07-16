“La prevenzione suona bene”: musica, sapori e solidarietà a sostegno della Lilt

Grosseto. “La prevenzione suona bene” è l’evento di beneficenza in programma venerdì 25 luglio alle 19.00 a Villa Bellaria, nel comune di Campagnatico, organizzato nell’ambito del XXXVI “Music & Wine” Festival.

L’iniziativa ha già registrato il tutto esaurito, confermando la grande sensibilità del territorio nel sostenere la prevenzione oncologica.

L’intero ricavato della serata sarà destinato alla Lilt di Grosseto, contribuendo a sostenere gli screening e le attività di informazione che l’associazione svolge ogni giorno a favore della comunità.

Il programma

Protagonista della parte gastronomica sarà Giulio Marconi, di Antichi Gusti di Maremma, che guiderà gli ospiti in un percorso tra i sapori autentici del territorio, valorizzando prodotti e tradizioni locali.

Ad accompagnare la cena sarà il maestro Giovanni Lanzini, tra i più apprezzati clarinettisti italiani, con il suo coinvolgente spettacolo di clarinetto e virtual orchestra, capace di fondere eleganza, emozione e innovazione musicale.

La suggestiva cornice di Villa Bellaria, messa generosamente a disposizione per l’occasione dalla famiglia Morris, renderà ancora più speciale una serata nata dall’incontro tra cultura, enogastronomia e impegno sociale.

“Il sold out registrato con largo anticipo – sottolinea la consigliera della Lilt di Grosseto Barbara Ciacci – è un segnale importante. Significa che sempre più persone comprendono il valore della prevenzione e scelgono di sostenerla concretamente”.

La Lilt Grosseto Aps-Ets ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: gli organizzatori del “Music & Wine” Festival, Villa Bellaria, Giulio Marconi, il maestro Giovanni Lanzini, i partner e naturalmente tutti i partecipanti che, con la loro presenza, contribuiranno a portare avanti la missione della Associazione.

“La prevenzione non è solo un controllo medico: è una scelta di responsabilità verso la propria vita – sostiene il direttore della Lilt Barbara Bricca -. Quando un’intera comunità si ritrova per sostenerla, come accadrà il 25 luglio, il messaggio diventa ancora più forte. Questa serata dimostra che la solidarietà può avere il suono della musica, il sapore della nostra terra e il volto delle tante persone che credono in un futuro in cui la prevenzione sia indispensabile. A tutti loro un sincero grazie”.

E’ possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564.453261.