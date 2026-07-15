Il cedro del Libano di via Lago di Varano è salvo

Grosseto. Ecco una recente foto del cedro che doveva essere abbattuto nei lavori di costruzione della piscina all’aperto di via Lago di Varano, a Grosseto.

“Gli scienziati studiosi delle piante affermano che gli alberi ‘parlano’ tra loro mediante una rete sotterranea di funghi, scambiandosi segnali chimici ed elettrici per un mutuo aiuto (Wood Wide Web). Pertanto, ho provato ad impostare un ipotetico dialogo con il cedro – dichiara Lorenzo Carlesso, a nome dei residenti della zona -. A me sembra che in questi giorni sia più bello, più splendente, che sorrida per lo scampato ‘albericidio’ programmato dagli umani. Certo, il taglio dei pini già effettuato lo ha rattristato e pensa anche al prossimo pino che verrà decapitato, gli dispiace. Comunque vuol pensare al futuro, alla sua vita assieme all’amico leccio che vivrà al suo fianco in amicizia ed armonia e magari forse anche a quel cipresso cicciotto lì vicino”.

“Mi è sembrato di sentirlo ringraziare gli amici di via Lago di Varano, Lago di Mezzano e gli altri della città per la loro solidarietà, ma anche l’apparato tecnico dell’amministrazione comunale perché ha modificato l’attuazione del progetto della piscina per consentirgli una lunga vita – termina Carlesso -. Lo si udiva appena appena cantare allegramente per aver salvato la sua ‘corteccia’”.