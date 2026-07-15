Si alza il sipario sull’Orbetello Piano Festival: il programma del concerto inaugurale

Orbetello (Grosseto). Un tramonto in musica, affacciati su un suggestivo scorcio della laguna: inizia così la 15ma edizione di Orbetello Piano Festival 2026, la rassegna che – fino al prossimo 6 agosto – offre appuntamenti dove la bellezza della musica si fonde con la bellezza del paesaggio.

Venerdì 17 luglio, alle 19.45, la terrazza della Polveriera Guzman si farà palcoscenico per ospitare “A bordo laguna”, un raro incontro tra talenti internazionali: Juan Elvira Marquez Torres (Spagna) e Michael Nagel (Germania), vincitori dell’Orbetello Piano Competition Online 2025. Due pianisti, due storie, per altrettanti mini-recital di eccezione, con un programma che spazia dal romanticismo di Schumann al modernismo di Prokofiev, offrendo un vasto e affascinante repertorio.

Nato a Granada nel 1998, Juan Elvira Márquez è un pianista di grande sensibilità interpretativa e versatilità artistica. Inizia gli studi a sei anni e si diploma con il massimo dei voti. Successivamente si trasferisce in Germania e arricchisce la sua formazione. La sua intensa attività concertistica lo ha portato a esibirsi in prestigiose sedi europee e il suo talento è stato premiato in numerosi concorsi internazionali. Parallelamente alla carriera sul palco, Juan svolge un’intensa attività didattica. Dal 2022 è fondatore e direttore artistico del Festival Jóvenes Intérpretes de Música Clásica di Armilla (Granada), volto al sostegno dei giovani talenti emergenti.

Michael Nagel nasce a Merseburg nel 2005 e inizia lo studio del pianoforte a sei anni con la madre Anna Ignatenko. Dal 2014, affianca privatamente quello della tromba con Sven Geipel. Il suo precoce talento lo porta presto a distinguersi su entrambi gli strumenti in numerosi concorsi. Per i suoi meriti artistici, ha ricevuto per tre volte il Premio di sostegno statale.

I prossimi concerti

Il festival prosegue poi sabato 18 luglio con un nuovo appuntamento sempre al tramonto e sempre sulla terrazza della Polveriera Guzman dove, alle 19.45, Federica Bortoluzzi offrirà “Musica sull’acqua”, un intenso e suggestivo viaggio nel pianoforte romantico, capace di fondere virtuosismo e lirismo.

Nata a Milano nel 1988, Federica Bortoluzzi inizia lo studio del pianoforte all’età di sei anni.

La sua intensa attività concertistica è stata apprezzata per la genuinità e la sensibilità espressiva delle interpretazioni e le ha permesso di conquistare numerosi premi e riconoscimenti. Accanto all’attività concertistica, ha intrapreso studi classici e svolto un’intensa attività didattica attraverso laboratori, masterclass e iniziative culturali.

Attualmente ricopre la cattedra di pianoforte principale al Conservatorio statale di musica “Pietro Mascagni” di Livorno.

Il viaggio sulle note del pianoforte fra palcoscenici d’eccezione prosegue poi giovedì 23 luglio (ore 21.30) quando il festival si sposta al Casale Giannella – Oasi Wwf: qui Alessandro Marano (pianoforte) eseguirà i celebri “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky, un programma che unisce virtuosismo e intensità espressiva.

Giovedì 30 luglio (alle 21.30) ancora il Casale Giannella – Oasi Wwf sarà palcoscenico per “Onde sospese, da Satie a Philip Glass”, il recital di Alessandro Vena (pianoforte).

Sabato primo agosto, alle 19.30, l’Orbetello Piano Festival torna sulla terrazza della Polveriera Guzman e presenta Daria Sannikova, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025 – categoria Junior, giovane pianista ucraina, attualmente studentessa in Svizzera, che, con il suo concerto dal titolo “Il grande Romanticismo: Chopin e Liszt”, promette intense emozioni.

Attesissimo il “Concerto all’alba” che martedì 4 agosto (inizio alle 6.00) porterà il pianoforte nella suggestiva cornice dell’Oasi Wwf del bosco di Patanella (Orbetello).

Qui Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum (Paesi Bassi), offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà giovedì 6 agosto (alle 19.30) sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital “Gran finale” che vedrà protagonista Yuki Mihara, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti per l’associazione culturale Kaletra, il festival è realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. L’evento è inoltre reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Per l’atteso appuntamento del 6 agosto, la manifestazione vanta una prestigiosa sinergia internazionale e istituzionale, fregiandosi del patrocinio e del sostegno della Provincia di Grosseto e del patrocinio dell’Istituto italiano di cultura giapponese.

Informazioni e biglietteria: +39.389.2428801

www.orbetellopianofestival.it