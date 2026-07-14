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“Buonanotte Seneca”: ecco il nuovo romanzo di Filippo Ingrosso

Attraverso dialoghi, ricostruzione storica e riferimenti alle fonti antiche, il romanzo ripercorre una delle stagioni più complesse della Roma imperiale

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Nel 49 d.C., dopo otto anni di esilio in Corsica, Lucio Anneo Seneca riceve l’ordine di rientrare a Roma. Ad attenderlo non c’è soltanto la fine del confino, ma uno degli incarichi più delicati della sua vita: educare il giovane Nerone, fortemente spinto dalla madre Agrippina a succedere all’Imperatore Claudio.

Da questo momento prende avvio “Buonanotte Seneca”, il nuovo romanzo di Filippo Ingrosso, pubblicato da Effigi Edizioni dal luglio 2026.

Il romanzo

Attraverso dialoghi, ricostruzione storica e riferimenti alle fonti antiche, il romanzo ripercorre una delle stagioni più complesse della Roma imperiale, restituendo ai suoi protagonisti una dimensione profondamente umana. Seneca, Agrippina, Nerone, Claudio e gli altri personaggi storici non vengono raccontati come figure monumentali, ma come uomini e donne chiamati a confrontarsi con il potere, l’ambizione, l’educazione e le scelte morali.

Pur fondandosi su un rigoroso impianto storico, “Buonanotte Seneca” adotta una narrazione accessibile anche al lettore non specialista, alternando racconto e contestualizzazione storica per offrire una nuova prospettiva su una figura il cui pensiero continua ancora oggi a interrogare il presente.

L’autore

Filippo Ingrosso è un impiegato amministrativo al Comune di Monte Argentario, che ha conseguito una Laurea in gestione, conservazione e comunicazione dei beni archeologici, di cui attualmente si serve per scavare tra le macerie della burocrazia pubblica e decifrare gli antichi codici delle Leggi italiane. In precedenza, ha collezionato 22 contratti di lavoro a tempo determinato, distinguendosi come uno dei più tenaci interpreti del precariato italiano. 

 

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