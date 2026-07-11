Spettacoli, musica, tradizioni, gastronomia: un’estate ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Grosseto. Il Comune di Santa Fiora, in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura, ha presentato in conferenza stampa la proposta culturale dell’estate santafiorese, una miriade di eventi che animeranno il borgo nei mesi di luglio e agosto. Spettacoli, musica, tradizioni, gastronomia di qualità, sport, campi estivi e appuntamenti per tutte le età accompagneranno l’estate con un calendario ricco e diffuso tra il capoluogo e le frazioni.

“L’estate di Santa Fiora è un invito a vivere il territorio attraverso la cultura, la musica, la letteratura e le nostre tradizioni. -afferma Serena Balducci, assessore alla cultura di Santa Fiora – Il nostro cartellone è ricco di iniziative capaci di valorizzare il patrimonio artistico e umano di Santa Fiora. Il cuore della programmazione è il Festival Santa Fiora in Musica, che quest’anno abbiamo voluto dedicare alla memoria di Renzo Verdi, figura fondamentale per la nascita e la crescita della manifestazione. Sarà un’edizione particolarmente significativa, che unirà grandi artisti, formazione musicale e momenti di condivisione. Oltre al Festival, ricorderemo Renzo Verdi in un evento speciale il 7 agosto, una serata interamente dedicata a lui, per sottolineare il suo straordinario contributo alla vita culturale di Santa Fiora e il segno profondo che ha lasciato nella nostra comunità”.

“Grande attenzione nel cartellone estivo è dedicata anche alla letteratura con il progetto ‘La Piazza letteraria’ – prosegue Serena Balducci – che prenderà il via ad agosto con due appuntamenti e proseguirà nei mesi di settembre e ottobre. Non mancheranno le manifestazioni della tradizione come il Volo della capra il 30 agosto e le iniziative per i più piccoli. Inoltre, per tutto il mese di agosto, ogni venerdì e sabato, piazza Garibaldi ospiterà i mercatini di prodotti locali e artigianato, un’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio, sostenere i produttori e offrire ai visitatori un’esperienza autentica. Poi ci sono le mostre: dal 18 luglio al 9 agosto, nella sala del Popolo del palazzo comunale, ospiteremo ‘Pittoscuture’ di Enrico Paolucci e, nella stessa location, dal 13 al 29 agosto l’esposizione dedicata al nostro concittadino Mario De Santis, nel primo anniversario della sua scomparsa. Con Notizie dall’Amiata, invece, il 2 agosto, porteremo all’auditorium di Santa Fiora, Lella Costa e Francesco Piccolo”.

Il festival Santa Fiora in Musica, giunto alla 27^ edizione, si svolgerà dal 14 luglio al 29 agosto, in alcuni dei luoghi più belli del paese, dal Teatro Camilleri a piazza del Borgo, dall’auditorium della Peschiera al convento della SS. Trinità, sotto la direzione artistica del maestro Andrea Conti, primo trombone dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

“Come diceva sempre Renzo Verdi ‘Santa Fiora è musica’ – commenta Marianna Pizzetti, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura – e la 27^ edizione del festival Santa Fiora in Musica non poteva che essere dedicata a lui, che ha sempre creduto nella manifestazione. Il concetto che ispira questa edizione trova espressione nella grafica ideata per il festival: una grande finestra ad arco con un davanzale rappresentato dalle eleganti linee della tastiera di un pianoforte. Un’immagine simbolica che rappresenta un invito ad affacciarsi sul mondo della musica e lasciarsi coinvolgere da un’esperienza che unisce ascolto e partecipazione. Il festival, che ogni anno richiama grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, offre l’occasione speciale per raccontare Santa Fiora e il suo viscerale legame con la musica”.

Santa Fiora in Musica

L’edizione aprirà con una preview il 14 luglio, il recital di Adriana Ferreira, primo flauto dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, accompagnata al pianoforte da Isolda Crespi. Il programma dei concerti vedrà il 24 luglio l’apertura del festival con l’Orchestra della Toscana, diretta da Benjamin Voce, che vedrà anche un momento conviviale con un’apericena; il Quintetto d’Ottoni del Teatro alla Scala, in programma il 28 luglio; Gnu Quartet con il progetto “Paganini, The Rock Album” il 6 agosto; sabato 8 agosto “Canzonissim..e” con la corale Padre Corrado Vestri, diretta dal maestro Fabbrini; l’11 agosto il duo Guazzini-Bodnar sassofono e fisarmonica; il concerto di Raphael Gualazzi il 13 agosto. E poi il tradizionale concerto di Ferragosto, affidato come sempre alla Filarmonica “G. Pozzi” di Santa Fiora diretta dal maestro Daniele Fabbrini, che si terrà il 15 agosto. Per finire il 18 agosto Metaphora Ensemble e il 22 agosto “Arabella Rustico incontra Domenico Sanna”.

Dal 24 al 29 agosto si svolgeranno i Corsi Masterclass di ottoni, colonna vertebrale storica del festival che vede come insegnanti delle più prestigiose orchestre italiane.

Il programma degli eventi

Ma ecco il calendario di tutti gli eventi di luglio e agosto

11 luglio

Via Roma – Santa Fiora

La Pallonata

Rievocazione storica della gara lungo via Roma, con cibo, intrattenimento per grandi e piccoli, mercatini e Dj set.

A cura di Intercomunale Santa Fiora.

14 luglio – Ore 21.15

Teatro Andrea Camilleri

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Recital di Adriana Ferreira.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

16 luglio

Escursioni di Teatro

Luoghi, storie e magie di Santa Fiora e del Monte Amiata, per ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Informazioni e prenotazioni: Noemi, al numero 329.0216464 – Gaia, al numero 379.1910310.

17 luglio – Ore 21.15

Teatro Andrea Camilleri

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Concerto cameristico dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di musica di Fiesole.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

18 luglio – Ore 18.00

Circolo di Bagnore

Convegno di Voltolologia

A cura del professor Domenico Esile, con apericena organizzata dal circolo ricreativo Le Bagnore.

18 luglio – Ore 21.15

Auditorium della Peschiera

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Concerto sinfonico dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di musica di Fiesole.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

Dal 18 luglio al 9 agosto

Sala del Popolo – Palazzo comunale

“Pittosculture”

Mostra personale di Enrico Paolucci.

A cura di Tiziano Guerrini, Carlo Terzuoli e Fondazione Santa Fiora Cultura.

Dal 20 al 25 luglio

Stadio comunale

Empoli Camp

A cura di Acd Giovanile Amiata.

Dal 20 luglio al 3 agosto

Stadio comunale

Torneo di Calcio a 7 – Memorial Renzo Verdi

A cura di Intercomunale Santa Fiora.

23 luglio

Escursioni di Teatro

Luoghi, storie e magie di Santa Fiora e del Monte Amiata, per ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Informazioni e prenotazioni: Noemi, al numero 329.0216464 – Gaia, al numero 379.1910310.

24 luglio – Ore 21.15

Auditorium della Peschiera

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Concerto dell’Orchestra della Toscana.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

25 luglio – Dalle ore 19.00

Piana del Riccio

Marroneto a tutta birra

Festa della birra.

A cura dell’associazione Marroneto 100%.

25 luglio – Dalle ore 18.00

Parco comunale di Bagnore

Pastasciutta antifascista

A cura dell’Anpi Amiata grossetana.

26 luglio

Piazza Garibaldi e auditorium La Peschiera

Palio delle Sante Flora e Lucilla

A cura della Contrada Santa Fiora.

Dal 27 luglio al 7 agosto

Convento della SS Trinità – Selva

Convent Camp – Campi estivi.

A cura di AccogliAmiata Aps.

28 luglio – Ore 21.15

Piazza del Borgo

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Quintetto di ottoni del Teatro alla Scala.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

29 luglio

Santa Fiora

Festa patronale delle Sante Flora e Lucilla

Tradizionale fiera, messa e processione con il reliquiario delle Sante Patrone dalle ore 18.00, con la partecipazione della Filarmonica G. Pozzi e dei Tamburini di Santa Fiora.

Dal 31 luglio al 2 agosto

Stadio comunale

Festa dei Circoli amiatini di Rifondazione Comunista

A cura di Rosso di Sera e dei circoli di Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore.

Primo agosto – Ore 19.00

Piana del Riccio – Marroneto

Marroneto a tutta pizza!

A cura di Marroneto 100%.

2 agosto – Ritrovo ore 8.30

Circolo di Selva

Giro delle Fonti e del Sacro.

A cura dell’Associazione culturale per la Selva.

Informazioni e prenotazioni: cell. 393.9301518.

2 agosto – Ore 19:00

Auditorium della Peschiera

“Notizie dall’Amiata”

Lella Costa e Francesco Piccolo

3 agosto

Stadio comunale

Serata finale del torneo di calcio a 7 – Memorial Renzo Verdi.

A cura di Intercomunale Santa Fiora.

5 agosto

Montecatino e parco La Peschiera

Festa della Madonna delle Nevi.

In collaborazione con Pro Loco Santa Fiora.

6 agosto – Ore 21.15

Auditorium della Peschiera

XXVII Festival Santa Fiora in Musica

Gnu Quartet in “RPaganini, The Rock Album”.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

7 agosto – Dalle ore 20.30

Auditorium della Peschiera

“Venite a Santa Fiora, siete tutti invitati!”

Serata dedicata a Renzo Verdi.

7, 8 e 9 agosto

Bagnore

Festa paesana.

A cura del circolo ricreativo Le Bagnore.

8 agosto – Ore 21:15

Piazza del Borgo

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Corale Padre C. Vestri – “Canzonissim…e”.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

Dall’8 al 17 agosto

Stadio comunale

45ª sagra dell’acquacotta.

A cura di Intercomunale Santa Fiora.

10 agosto – Ore 19.00

Piazza Carducci

Cerimonia di consegna dei Provisini d’Argento.

10 agosto – Ritrovo ore 21.00

Chiesa di San Rocco

“Il bosco di Santa Fiora in notturna”. Un viaggio tra stelle, alberi e silenzi. Escursione di circa 5 chilometri. Quota: 10 euro .

Informazioni e prenotazioni: Noemi, al numero 329.0216464.

11 agosto – Ore 21.15

Convento della SS Trinità di Selva

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Duo Guazzini – Bodnar.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

12 agosto – Ore 19.00

Piazza Garibaldi

“La Piazza letteraria”

Serata dantesca con Riccardo Starnotti nelle vesti di Dante Alighieri.

In collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura.

Dal 13 al 29 agosto

Sala del Popolo – Palazzo comunale

“Il pittore gentiluomo. Santa Fiora ricorda Mario De Santis”.

Mostra di pittura a cura di Tiziano Guerrini, Carlo Terzuoli e Fondazione Santa Fiora Cultura.

Dal 13 al 15 agosto

Circolo di Selva

Sagra della cipolla della Selva.

A cura dell’associazione culturale per la Selva.

13 agosto – Ore 21.15

Auditorium della Peschiera

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Raphael Gualazzi.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

14 e 15 agosto

Piana del Riccio – Marroneto

Festa dell’Assunta.

A cura di Marroneto 100%.

14 agosto – Ore 19.00

Piazza Garibaldi

“La Piazza letteraria”

Presentazione del libro “Sopravvivere non basta” di Dianora Tinti.

In collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura.

14 agosto –Ritrovo Ore 21:00

Chiesa di San Rocco

“Il bosco di Santa Fiora in notturna”. Escursione di circa 5 chilometri. Quota: 10 euro.

Informazioni e prenotazioni: Noemi, al numero 329-0216464.

15 agosto

Piazza Garibaldi

Tombola dello Sci Club.

Ore 16.30 vendita cartelle, ore 19.00 inizio tombola.

15 agosto – Ore 21.15

Auditorium della Peschiera

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Tradizionale Concerto di Ferragosto della Filarmonica G. Pozzi.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

16 agosto

Tradizionale Fiera di San Rocco.

16 agosto – Ritrovo ore 21.00

Chiesa di San Rocco

“Il bosco di Santa Fiora in notturna”. Escursione di circa 5 chilometri. Quota: 10 euro.

Informazioni e prenotazioni: Noemi, al numero 329.0216464.

17 agosto

Piazza Garibaldi, castello e via Roma

La Notte Bianca di Santa Fiora.

In collaborazione con Pro Loco Santa Fiora.

18 agosto – Ore 21.15

Teatro Andrea Camilleri

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Metaphora Ensemble.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

22 agosto – Ore 21.15

Auditorium della Peschiera

XXVII festival Santa Fiora in Musica

Arabella Rustico incontra Domenico Sanna.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

23 agosto – Ore 20.00

Sotto il Portone

A tavola con gli Sforza.

A cura di Pro Loco Santa Fiora.

Dal 24 al 29 agosto

Masterclass del festival Santa Fiora in Musica.

A cura di Fondazione Santa Fiora Cultura.

30 agosto

Volo della Capra

Tradizionale rievocazione paesana.

A cura della Contrada Santa Fiora.

30 agosto

Selva

Festa patronale.

A cura dell’Associazione culturale per la Selva.

Tutti i venerdì e sabato di agosto in piazza Garibaldi mercatini di prodotti locali e artigianato.