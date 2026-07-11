Minaccia il suicidio e viene soccorso dai Carabinieri, poi manda una mail per ringraziarli

Grosseto. Una lettera breve, firmata solo con il nome: è arrivata ieri sera alla casella di posta elettronica di una Stazione Carabinieri della provincia di Grosseto.

La persona che ha inviato quella mail è stata coinvolta in un episodio che ha visto impegnati, durante la notte, una pattuglia di militari di una Stazione Carabinieri e il negoziatore del Comando provinciale di Grosseto, che, pur in ferie, ha subito risposto alla chiamata dei colleghi che hanno chiesto il suo ausilio per risolvere una situazione difficile e che avrebbe potuto avere epiloghi tragici.

Una persona in difficoltà, un momento di sconforto, hanno dato la stura ad un eccesso di animosità, in cui la lucidità è forse venuta meno e sono sorti pensieri foschi, intenzioni suicide.

L’intervento dei militari dell’Arma è consistito in un lungo colloquio, dove la persona interessata è stata a lungo trattenuta, ascoltata, messa a suo agio, incoraggiata. Questa è stata la chiave che ha permesso ai Carabinieri di far rientrare l’emergenza, e alla persona di tornare più serena, scarica da accessi di rabbia e sconforto, dalle persone che le vogliono bene e che la attendevano.

Questa persona si è svegliata il giorno dopo, ricordando i nomi dei militari: persone in divisa che in quell’attimo sono diventati preziosi amici. E’ così che la persona ricorda nella mail quei Carabinieri: Fabrizio, Gian, Alessandro… quelli che l’hanno aiutata in un momento di difficoltà.

“In questa storia c’è tutta la più profonda essenza della nostra Istituzione – si legge in una nota dell’Arma –, Carabinieri tra la gente, per la gente”.