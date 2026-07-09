Lavori pubblici: il Comune investe oltre 300mila euro per la manutenzione straordinaria

Grosseto. Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale di Grosseto. e dell’assessorato ai lavori pubblici per il miglioramento della sicurezza e della qualità della rete viaria cittadina.

La Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi di tre interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno piazza De Maria, viale Manetti e via Arcidosso, per un investimento complessivo di 308mila euro.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano il ripristino delle asfaltature in piazza De Maria, per un importo di 38mila euro, la manutenzione straordinaria di un tratto del piano viabile di viale Manetti, per 125mila euro, e la manutenzione straordinaria di un tratto del piano viabile di via Arcidosso, per 145mila euro.

I tre progetti rientrano nel programma di manutenzione straordinaria promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato ai lavori pubblici per garantire una rete stradale sempre più sicura ed efficiente. Le opere prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali, il ripristino della segnaletica e tutte le lavorazioni tecniche necessarie a migliorare la sicurezza della circolazione e la durabilità delle infrastrutture. Con l’approvazione dei progetti esecutivi, gli uffici comunali potranno ora procedere agli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori e il successivo avvio dei cantieri.

L’approvazione di questi interventi conferma il lavoro di programmazione e progettazione portato avanti dall’assessorato ai lavori pubblici, che continua a investire nella manutenzione delle infrastrutture viarie attraverso un piano di interventi diffusi, finalizzati a rispondere alle esigenze del territorio e a migliorare la qualità della mobilità urbana.

“Con l’approvazione di questi tre progetti proseguiamo con determinazione il percorso di riqualificazione della rete viaria cittadina – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Si tratta di interventi per un valore complessivo di 308mila euro, frutto di un’attenta programmazione e del costante lavoro degli uffici del settore. Il nostro obiettivo è intervenire in modo concreto sulle criticità presenti sul territorio, migliorando la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni e garantendo strade più funzionali e decorose. Continueremo a investire nella manutenzione della città, perché la qualità delle infrastrutture rappresenta un elemento fondamentale per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo del territorio”.