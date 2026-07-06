Perdita d’acqua all’ospedale Misericordia: intervento per riparare il guasto in corso

Grosseto. A causa della rottura accidentale di una tubatura dell’impianto idrico, nella scorsa notte si è verificata una fuoriuscita d’acqua nell’area che ospita il centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia.

L’Ufficio tecnico si è prontamente attivato intervenendo per riparare il guasto nel più breve tempo possibile.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento è stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua fredda sia nell’area direttamente interessata, sia nell’intero padiglione B (palazzina “Roscini”), situato tra la parte vecchia e quella nuova dell’ospedale, dove hanno sede i poliambulatori oculistico, pediatrico e dermatologico, il day hospital dialisi, il day hospital oncologico e il polo endoscopico.

Alcune attività del polo endoscopico potrebbero subire variazioni. Per le altre attività non sono previste particolari criticità e potranno svolgersi regolarmente, pur con il disagio dovuto alla temporanea assenza di acqua fredda.

Per motivi di sicurezza, è stata interrotta l’alimentazione dell’ascensore a servizio del padiglione B. Pertanto, per raggiungere i servizi e i reparti lì situati è necessario utilizzare i percorsi di collegamento dal vecchio ospedale. Fanno eccezione i poliambulatori al piano -1 , ai quali è possibile accedere anche dall’ingresso retrostante.

La direzione di presidio si scusa per gli eventuali disagi arrecati all’utenza che ringrazia per la comprensione e la collaborazione e confida di risolvere il problema nel corso della mattinata.