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Turista scivola lungo un sentiero nella necropoli: soccorsa dai Vigili del Fuoco

Incidente a Sovana

di Redazione
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Grosseto. I Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Marciano sono intervenuti oggi nel parco archeologico di Sovana per soccorrere una turista che, durante la visita delle tombe etrusche, è scivolata lungo un sentiero ferendosi ad un piede.

Sul posto è stata inviata una squadra di terra che, insieme al personale sanitario, ha raggiunto la donna e, una volta stabilizzata, la turista è stata trasportata fino all’ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Pitigliano.

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