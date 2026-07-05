Turista scivola lungo un sentiero nella necropoli: soccorsa dai Vigili del Fuoco

Grosseto. I Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Marciano sono intervenuti oggi nel parco archeologico di Sovana per soccorrere una turista che, durante la visita delle tombe etrusche, è scivolata lungo un sentiero ferendosi ad un piede.

Sul posto è stata inviata una squadra di terra che, insieme al personale sanitario, ha raggiunto la donna e, una volta stabilizzata, la turista è stata trasportata fino all’ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Pitigliano.