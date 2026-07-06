Movimento 5 Stelle: Daniela Castiglione incontra gli attivisti del territorio maremmano

Grosseto. Prosegue, con un’importante tappa che si è svolta domenica mattina a Follonica in compagnia del coordinatore regionale, l’impegno del Movimento 5 Stelle in provincia di Grosseto nel ricostruire la partecipazione democratica attraverso il coinvolgimento di tutti i territori.

«In queste settimane – spiega Daniela Castiglione, coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Grosseto – siamo infatti impegnati in un lavoro di ascolto diffuso in tutto il territorio della Maremma, dell’Amiata, delle Colline Metallifere e dell’Albegna. Si tratta di momenti dedicati alla discussione e all’approfondimento delle proposte emerse dai territori che riguardano la politica e l’organizzazione locale. Nella mia veste di coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle sono felice di poter stimolare e gestire il confronto con gli iscritti e gli attivisti sulle politiche per la sanità e l’accesso alle cure, proseguendo su lavoro e legalità, rigenerazione urbana, welfare, turismo, agricoltura e piena cittadinanza delle nuove generazioni, includendo risposte alle esigenze delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi».

Molteplici gli elementi di discussione emersi a Follonica, favoriti dalla presenza di Tommaso Pierazzi, coordinatore regionale, e di Daniela Castiglione, coordinatrice provinciale del movimento guidato dall’ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, tra questi le diverse esigenze e peculiarità che affiorano e caratterizzano con forza ogni angolo della Maremma.

In tal senso le prossime tappe del percorso, completata la fase di confronto che ha già visto appuntamenti locali ad Orbetello e Grosseto, riguarderanno l’attivazione dei gruppi territoriali e la designazione di referenti tematici e locali, che avranno il compito di aiutare la struttura di coordinamento a radicare e far crescere il Movimento 5 Stelle nell’intera provincia di Grosseto.