Grosseto-Siena: demolito vecchio viadotto con 89 chili di esplosivo – VIDEO

Grosseto. Nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), Anas ha eseguito le operazioni di demolizione del viadotto “San Lorenzo”, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento.

La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice Ati Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex. L’operazione è avvenuta mediante una tecnica di brillamento controllato, che ha previsto l’impiego di 89 chili di esplosivo.

Il viadotto, lungo 167 metri, sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto.

Il lotto 4 interessa complessivamente un tratto di 2,8 chilometri e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro.

Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.