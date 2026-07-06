Doppio ace dentro e fuori dal campo: Michele Giovagnoli si diploma con 100 e lode

Grosseto. C’è un traguardo che vale quanto una vittoria in campo, forse anche di più.

E oggi il Circolo Tennis Grosseto è lieto e orgoglioso di celebrare un successo che va ben oltre il rettangolo di gioco: il giovanissimo atleta Michele Giovagnoli ha conquistato il diploma di maturità al Liceo classico “Carducci-Ricasoli” di Grosseto, sezione B, facente parte del Polo liceale statale “Pietro Aldi”, con il massimo dei voti e la lode. Un risultato eccezionale, frutto di impegno, intelligenza e quella stessa determinazione che Michele ha sempre dimostrato anche con la racchetta in mano.

100 e lode. Non un voto qualunque, ma il coronamento di un percorso scolastico condotto con serietà e passione da un ragazzo che ha saputo coniugare gli impegni sportivi con quelli accademici senza mai scendere a compromessi. Ma Michele non si è fermato qui: durante il suo percorso al Liceo scientifico è stato anche rappresentante d’Istituto, dimostrando senso di responsabilità, capacità di leadership e attenzione verso la propria comunità scolastica ben al di là di quanto richiesto.

Un profilo a tutto tondo, quello di Michele Giovagnoli, che fa onore a sé stesso, alla propria famiglia e all’intero Circolo Tennis Grosseto.

Il Circolo Tennis Grosseto si congratula con calore e sincero affetto con Michele per questo straordinario risultato, e si unisce con gioia ai festeggiamenti di babbo David e mamma Giancarla, certi che questo diploma con lode rappresenti soltanto il primo di una lunga serie di grandi traguardi nella vita di un ragazzo che ha già dimostrato di avere tutte le qualità per distinguersi: “Forza Michele, il futuro ti appartiene. E noi siamo qui a fare il tifo per te, dentro e fuori dal campo”.