Produttività, indennità, progressioni dei dipendenti: la Uil chiede un confronto con il Comune

Follonica (Grosseto). Su produttività, indennità, progressioni e gli argomenti della contrattazione in generale la Uil Fp chiede un confronto con l’amministrazione comunale di Follonica.

La richiesta è stata avanzata in conferenza stampa dai segretari generali Sergio Lunghi, per l’Area Vasta Toscana Sud Est, e Flavio Gambini, segretario generale della Toscana della Uil Fp.

“Su questi argomenti è necessario avere, come sindacato, chiarimenti fondamentali e delle risposte in un’ottica di confronto aperto con l’amministrazione di Follonica, che rappresenta il secondo comune della provincia e con la quale, come fatto anche con le altre amministrazioni locali della provincia, sono necessari chiarimenti e passaggi preventivi – spiegano Lunghi e Gambini -. Il tema è quello di dare piena attuazione a quanto previsto nel decreto Pa che prevede l’aumento del fondo per andare ad avvicinare le retribuzioni a quelle di altri settori della Pubblica Amministrazione”.

“Ci sono poi tematiche specifiche che vanno approfondite e riguardano la riorganizzazione dei servizi, che ha interessato funzionari e dirigenti del Comune. Su questi temi la Uil Fp chiede con un confronto aperto e senza pregiudiziali, costruttivo e proiettato verso il miglioramento delle condizioni del personale che opera nel Comune e finalizzato anche al miglioramento dell’offerta dei servizi al cittadino – terminano i due sindacalisti -. La richiesta sarà ufficializzata all’amministrazione e la Uil Fp auspica un riscontro positivo e urgente per andare a un successivo confronto”.