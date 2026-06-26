“Le sogliole di Renato Fucini”: il libro di Simone Fagioli presentato in biblioteca

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Domenica 28 giugno, alle 11, lo spazio “Le Stanze di Fucini” alla biblioteca comunale (in via Bardelloni 18, tel. 0566.906391) ospita la presentazione del saggio di Simone Fagioli, “Le sogliole di Renato Fucini”, edito da Effigi nel 2021 su Renato Fucini, l’unico libro originale pubblicato in occasione del centenario della morte del poeta, scrittore e saggista nato a Monterotondo Marittimo nel 1843.

Dopo presentazioni a Fucecchio (Fondazione Montanelli-Bassi), Firenze (Fondazione Giovanni Spadolini Nuova Antologia), Pistoia (Biblioteca Forteguerriana), il volume arriva nel paese natale di Fucini.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo.

L’incontro

L’incontro si articolerà in una “chiacchierata” sul libro e vedrà intervenire l’autore, antropologo e saggista, Simone Fagioli, in dialogo con il public historian Marco Paperini.

Il libro, arricchito da una densa introduzione del critico Marino Biondi e da quattro lettere inedite di Fucini, getta una luce nuova e spiazzante su uno degli autori più celebri della letteratura toscana e italiana tra Otto e Novecento.

Partendo da un caustico aneddoto legato all’Isola di Montecristo e alla sua leggendaria abbondanza di pesce, l’opera presenta un’analisi ben documentata della vulgata tradizionale associata alla figura dello scrittore, con la sua critica. Infatti Renato Fucini emerge da queste pagine non più il consolidato cantore del mondo contadino o del bozzettismo toscano, bensì un intellettuale acuto e modernissimo, capace di anticipare le inquietudini e le riflessioni che fonderanno la letteratura del primo Novecento. La sua scrittura pungente lo proietta in una dimensione letteraria complessa di stampo cosmopolita e non solo locale: lo testimoniamo le numerose traduzioni di testi di Fucini, in inglese, francese, tedesco, recuperate e presentate qui per la prima volta.

L’ingresso alla presentazione è libero ed è rivolto a tutti gli appassionati, studiosi e curiosi che desiderano riscoprire un Fucini “diverso”, armato di un’ironia tanto affilata da scardinare le consuetudini del suo tempo.