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Giornate di prevenzione e screening specialistici: Lilt e Avis uniscono le forze

Il prossimo appuntamento è il 9 luglio

di Redazione
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Grosseto. Donare sangue e plasma  è un gesto che salva vite e prendersi cura della propria salute è il primo passo per continuare a farlo. Questo lo spirito che ha animato il presidente della Lilt, Renzo Giannoni, ed il presidente dell’Avis provinciale di Grosseto, Carlo Sestini, a rinnovare la convenzione fra le due importanti associazioni del territorio.

Prosegue pertanto una collaborazione dedicata ai donatori della provincia, con giornate di prevenzione e screening specialistici nella sede della Lilt di via De Amicis n. 1.

Nei giorni scorsi si sono svolti appuntamenti dedicati alla salute maschile con l’urologo della Lilt, il dottor Riccardo Paolini, e alla salute femminile con il ginecologo della Lilt, il dottor Alberto Cancemi, per promuovere la cultura della prevenzione tra chi ogni giorno sceglie di donare agli altri.

In totale sono state effettuate 21 visite di screening urologico e 12 di screening ginecologico.

Il prossimo appuntamento è previsto giovedì 9 luglio e sarà dedicato all’otorinolaringoiatria, con il medico della Lilt Giorgio Benassi.

“Chi dona sangue compie un gesto straordinario – si legge in una nota della Lilt – e la prevenzione è il regalo più importante che può fare a sé stesso”.

Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria della Lilt Grosseto allo 0564.453261.

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