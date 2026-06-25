Ospedale Sant’Andrea isolato: guasto alla rete telefonica e dati, disagi per alcuni servizi

Massa Marittima (Grosseto). A causa di un guasto alla rete telefonica e dati, non dipendente dall’Azienda, ma riconducibile al gestore telefonico, l’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima risulta al momento isolato. Si registrano criticità anche nell’operatività di alcuni servizi.

L’Azienda si è immediatamente attivata attraverso i propri tecnici informatici che, in costante contatto con i tecnici del gestore telefonico, stanno monitorando la situazione e lavorando per individuare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi di risoluzione del guasto.

L’Azienda si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi e assicura il massimo impegno al ripristino delle normali condizioni di funzionamento dei servizi.