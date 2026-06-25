Al via l’Orbetello Book Prize: il programma della giornata inaugurale

Orbetello (Grosseto). Si apre domani, 26 giugno, l’Orbetello Book Prize 2026 – Maremma Tuscany Coast. La rassegna di narrativa internazionale porta in scena un’edizione rinnovata e arricchita.

Salotto letterario d’eccezione i Giardini chiusi di Orbetello, ancora più suggestivi con il nuovo impianto di illuminazione realizzato dall’amministrazione comunale.

Le tre serate, presentate da Carola Carulli (giornalista del TG2 e scrittrice), si aprono con la finalista Rosa Matteucci, con il suo ultimo romanzo “Cartagloria” (Adelphi 2025) intervistata da Ritanna Armeni.

Il programma della prima serata:

ore 19.30 – Rosa Matteucci con “Cartagloria” (Adelphi), intervistata da Ritanna Armeni e letture di Laura Bigazzi;

ore 21.30 – Il palco dei Giardini chiusi ospiterà il monologo teatrale “Noi non lo sapevam”o, scritto e interpretato da Alessio Tiribocchi; una panoramica chiara sulla Guerra Fredda, stimola riflessioni sul valore dell’amicizia e sulla formazione dell’identità in età adolescenziale.

I finalisti del premio di narrativa italiana sono:

Dario Ferrari, con “L’idiota di famiglia” (Sellerio);

Marcello Fois, con “L’immensa distrazione” (Einaudi);

Rosa Matteucci, con “Cartagloria” (Adelphi).

Rosa Matteucci – scrittrice italiana, con il suo romanzo d‘esordio, “Lourdes” (1998), vince nel 1999 il Premio Bagutta, nella sezione Opera prima, e il Premio Grinzane Cavour nella sezione Giovane autore esordiente.

Finalista al Premio Viareggio nel 2003, con il romanzo “Libera la Karenina che è in te”, (Adelphi). Nel 2007 esce “Cuore di mamma”, vincitore del Premio Grinzane Cavour nella sezione Narrativa italiana. All’Orbetello Book Prize 2026 arriva finalista con l’ultimo romanzo, “Cartagloria” (Adelphi, 2025).

Obp – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’Assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali, che da quest’anno ha il patrocinio del Mic – Ministero della cultura, della Regione Toscana e del Cepel – Centro per il libro e la lettura. Obp è organizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Zigzag di Roma.