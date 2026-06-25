Promozione del territorio, turismo, cultura e sport: Grosseto e Salou uniscono le forze

Grosseto. Questa mattina il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti hanno accolto in Municipio il sindaco di Salou, Pere Granados, e il capo di gabinetto Ricard Chega, nell’ambito di una visita istituzionale che rafforza il rapporto di amicizia e collaborazione già avviato tra le due amministrazioni.

Momento centrale della giornata è stata la sottoscrizione, nella sala del Consiglio comunale, di una dichiarazione d’intenti che conferma la volontà condivisa di sviluppare relazioni stabili e durature tra le due città, favorendo collaborazioni nei settori del turismo, della cultura, dello sport, dell’economia e della promozione territoriale.

L’incontro rappresenta infatti la prosecuzione di un percorso intrapreso nel novembre 2025 dall’Ufficio relazioni internazionali e cooperazione territoriale, quando una delegazione di Grosseto, guidata dal sindaco e dal presidente del Consiglio comunale, si era recata a Salou per avviare un dialogo finalizzato alla valorizzazione delle rispettive realtà.

“Sia Salou che Grosseto – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – stanno affrontando la sfida di valorizzare il proprio territorio mantenendo al tempo stesso un equilibrio tra sviluppo economico, tutela ambientale e qualità della vita. Si tratta di una sfida complessa che richiede visione, programmazione e capacità di innovare. Un altro ambito di possibile collaborazione riguarda la promozione culturale e la valorizzazione delle identità locali. Le nostre città custodiscono tradizioni, storie e patrimoni differenti, ma complementari, che possono diventare strumenti di dialogo e reciproca conoscenza. La cultura rappresenta infatti uno dei linguaggi più efficaci per avvicinare i popoli e costruire relazioni durature. Vi è poi il mondo delle imprese, del commercio e delle attività economiche, che può trovare in queste relazioni istituzionali un terreno fertile per sviluppare nuove opportunità di collaborazione e di crescita reciproca”.

Nel corso del soggiorno grossetano, il sindaco e il capo di gabinetto spagnoli hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino alcune delle principali eccellenze del territorio. La delegazione ha visitato il Museo archeologico e d’arte della Maremma e il Polo culturale Le Clarisse, dove è stata accolta anche da un apprezzato omaggio musicale del maestro Antonio Di Cristofano. Nella mattinata gli ospiti hanno inoltre visitato il Parco della Maremma, potendo ammirare uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio naturalistico locale, esperienza particolarmente apprezzata dalla delegazione estera.

“Le città non si incontrano solo sulle mappe – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti -, ma si riconoscono nei valori che condividono: valorizzare il territorio, la propria identità e le proprie eccellenze. L’accoglienza riservata al sindaco di Salou rappresenta la continuità di un percorso iniziato nei mesi scorsi, quando in Spagna abbiamo trovato una città capace di aprirsi al confronto e alla collaborazione. Oggi Grosseto restituisce quella stessa disponibilità con il calore e l’orgoglio di chi sa che le relazioni internazionali partono dalle persone prima ancora che dalle amministrazioni”.

La visita si inserisce in un percorso di relazioni istituzionali che mira a favorire nuove opportunità di collaborazione e scambio tra Grosseto e Salou, con l’obiettivo di costruire progetti condivisi e rafforzare ulteriormente il legame tra le due comunità.