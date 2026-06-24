Home EconomiaRelazioni internazionali: al via gli incontri tra imprese maremmane e operatori tedeschi
EconomiaEconomia GrossetoGrosseto

Relazioni internazionali: al via gli incontri tra imprese maremmane e operatori tedeschi

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Grosseto. Sono iniziati questa mattina i primi incontri business to business tra alcune eccellenze produttive del territorio grossetano e operatori tedeschi nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Camera di commercio italiana per la Germania (Itkam).

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle produzioni della Maremma Toscana promosso dall’amministrazione comunale, che, attraverso l’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale, svolge un ruolo di raccordo e facilitazione, creando opportunità di incontro e dialogo tra le realtà del territorio e interlocutori esteri qualificati.

A seguito dell’attività di selezione effettuata da Itkam sul database delle imprese aderenti ai servizi dell’ufficio Relazioni internazionali, sono state individuate sei aziende del territorio del settore food & beverage: Boschi 1961, Cantine Vini di Maremma, Corsini Bakery, Frantoio Franci, Granai di Toscana e Tenute Montauto.

Le imprese stanno partecipando a una serie di incontri one-to-one con stakeholder tedeschi interessati alle eccellenze agroalimentari del territorio. Nell’ambito della stessa attività è stata inoltre selezionata, per il comparto turistico, Terme marine Leopoldo II di Lorena, per la quale Itkam ha previsto un’attività di promozione rivolta a operatori tedeschi del settore.

La Maremma toscana esprime produzioni di grande qualità che meritano occasioni di visibilità e confronto anche oltre i confini nazionali – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti –. Il compito dell’amministrazione è quello di favorire relazioni, creare connessioni e costruire opportunità di incontro tra il territorio e partner internazionali qualificati. La collaborazione con la Camera di commercio italiana per la Germania conferma l’impegno del Comune nel valorizzare le eccellenze maremmane e nel promuovere percorsi di cooperazione capaci di generare nuove opportunità di crescita e conoscenza per il nostro territorio”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Reddito di reinserimento lavorativo, Minucci: “Dati impietosi, misura...

Il Comune indice due procedure di mobilità esterna:...

Anpas Humanitas, eletto il nuovo consiglio direttivo: tutti...

Prenotazioni estive: Polizia di Stato e Airbnb insieme...

Falsi addetti di Acquedotto del Fiora provano ad...

Incontri con gli autori, talk e attività per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: