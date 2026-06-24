“Bolero” e “Il Barbiere di Siviglia”: la grande lirica arriva a Le Ferriere

Follonica (Grosseto). Continua la proficua collaborazione del Comune di Follonica con Mario Menicagli e la Modigliani produzioni che, dopo aver portato in scena al Teatro Fonderia Leopolda importanti opere durante la stagione invernale, adesso continua il viaggio al cinema teatro Le Ferriere, dove saranno presentati due eventi di grande richiamo organizzati alle 21.15..

Si tratta di “Bolero”, il primo agosto, e “Il Barbiere di Siviglia”, il 17 luglio.

Il programma

Il primo appuntamento, il 17 luglio, vedrà sul palco l’opera di Gioachino Rossini “Il Barbiere di Siviglia”, opera buffa in due atti su libretto di Cesare Sterbini. Si tratta di un nuovo allestimento di Modigliani Produzioni

Orchestra; Massimo de Barnart, coro Carlo Goldoni

Direttore; Mario Menicagli

Regia; Claudia Machedon

Scenografie; Giacomo Callari

Costumi; Ilaria Giossi

Ingresso a pagamento (40 euro, 30 euro e 15 euro).

Informazioni: cell. 393.9397733, www.liveticket.it, www.modiglianiproduzioni.com

Il secondo appuntamento è un concerto di orchestra sinfonica con doppio programma: “Bolero” di Maurice Ravel e “Carmen Suite”, il primo agosto.

Bolero

Musiche di M. Ravel e G. Bizet

Orchestra; Massimo de Barnart, direttore Damiano Tognetti

Programma

Maurice Ravel Bolero

Georges Bizet Carmen suite n° 1 & 2

Dalla “Carmen” di Georges Bizet saranno eseguite le parti musicali più famose: il Preludio, l’Habanera (“L’amour est un oiseau rebelle”), la Chanson du Toréador (“Votre toast, je peux vous le rendre”), la Seguidilla (“Près des remparts de Séville”), la Marcia dei contrabbandieri e la Danse bohème.

Ingresso a pagamento (30 euro, 15 euro e 10 euro)

Informazioni : cell. 393.9397733, www.liveticket.it e www.modiglianiproduzioni.com

“Siamo entusiasti per queste altre date dedicate alla lirica e spendo volentieri una parola per Mario Menicagli, violinista, direttore di orchestra e melomane, che, attraverso la sua narrazione, riesce ad attrarre gli appassionati, ma anche i neofiti all’approfondimento di questo fantastico mondo dell’opera”, sostiene l’assessore Stefania Turini.

Mario Menicagli, livornese, diplomato in violino, dai primi anni Duemila ha intrapreso l’attività di direttore d’orchestra, con particolare attenzione verso l’opera lirica.

Ha diretto oltre cento opere in Italia e all’estero, con venticinque titoli diversi in repertorio. Profondo conoscitore e interprete del verismo e delle opere del suo concittadino Pietro Mascagni, ha diretto il teatro principale della sua città ed è direttore artistico del Festival internazionale di San Gimignano.

Compositore di opere liriche, suo il sequel di Cavalleria rusticana “Dodici anni dopo” e l’opera sullo scudetto del Napoli; nel 1989 ha battuto il record di vincite televisive a Telemike (circa 500.000.000 di lire), rispondendo a domande sulla musica italiana lirica, leggera e classica.