Palinuro: il veliero dei sottufficiali della Marina Militare fa tappa all’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). E’ arrivato il Palinuro a Porto Santo Stefano e Artemare ha seguito il suo “atterraggio” al molo Garibaldi dalla sede nel corso.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che è stato a lungo ufficiale superiore della Marina Militare, che il Palinuro è una nave goletta, armata con tre alberi e un bompresso con vele quadre per il trinchetto e vele di taglio per gli alberi di maestra e mezzana; ha una superficie velica complessiva di circa 1.000 mq, distribuiti su quindici vele, con alberi di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e 30 metri per l’albero di mezzana.

La barca, costruita nei cantieri di Nantes in Francia e varata nella primavera del 1934, con il nome Commandant Louis Richard, per una società privata, fu inizialmente adibita alla pesca e al trasporto del merluzzo nei banchi di Terranova, partendo dal porto di Saint-Malo; nel 1951 venne acquistata dall’Italia.

Dopo i lavori avvenuti presso il cantiere navale di Castellammare di Stabia e l’Arsenale di La Spezia, la nave entrò in servizio, nella Marina Militare, il 16 luglio 1955, ribattezzata Palinuro in onore del mitico nocchiero di Enea nell’Eneide di Virgilio.

Il Palinuro, oltre ad offrire supporto alla formazione degli Allievi Sottufficiali, imbarca i frequentatori del collegio militare navale Morosini e contribuisce alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il suo motto è “Faventibus Ventis – Con il favore dei venti” e la sua sede è La Maddalena.