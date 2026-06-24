Cultura, natura e musica: un weekend ricco di appuntamenti in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un fine settimana ricco di occasioni tra archeologia, natura, cammini culturali e musica dal vivo sta per partire a Castiglione della Pescaia.

Il programma

Al Museo archeologico di Vetulonia si concludono con un programma speciale le iniziative di “Amico Museo” 2026, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Toscana.

Giovedì 25 giugno, alle 17, i più piccoli saranno protagonisti del laboratorio didattico “Un vaso a sorte”, un’attività creativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni che permetterà di sperimentare, in modo divertente e originale, l’arte della decorazione vascolare ispirata al mondo antico.

Nel fine settimana, sabato 27 e domenica 28 giugno alle 11, spazio invece alla scoperta della mostra temporanea “Un mecenate e i suoi tesori. Dalla collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”, con visite guidate gratuite curate dalle archeologhe dello staff del museo.

La natura sarà protagonista da venerdì 26 giugno con l’avvio del calendario estivo di visite guidate gratuite nella riserva naturale della Diaccia Botrona. Il primo appuntamento, in programma alle 18.30, accompagnerà i partecipanti in “Tramonto alla Casa Rossa”, un’esperienza suggestiva per ammirare uno degli ambienti umidi più importanti d’Europa nelle luci del crepuscolo. L’iniziativa rientra nel progetto europeo Interreg Marittimo It-Fr Ricrea e inaugura la serie di eventi estivi che proseguiranno fino ad ottobre.

Sempre venerdì, alle 21.15, il giardino di San Giovanni, nel cuore del centro storico di Castiglione della Pescaia, ospiterà una serata dedicata ai cammini del territorio. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale culturale in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, sarà un’occasione per conoscere e approfondire i percorsi che attraversano il comprensorio, tra itinerari etruschi, sentieri naturalistici e il Cammino del Venerabile Giovanni, in un incontro che intreccia storia, spiritualità e valorizzazione del paesaggio.

La sera di venerdì, alle 21.30, il borgo di Buriano inaugura il calendario estivo di eventi con il Vox Tria Concert in piazza Indipendenza. Sul palco si esibiranno Daniela Samperi, Alessio Buccella e Federico Righi, protagonisti di una serata musicale a ingresso libero organizzata dal Comitato festeggiamenti Buriano.

A chiudere il fine settimana sarà la musica con l’apertura della quinta edizione di “Musica di Mare”, la rassegna organizzata dal dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Agimus Grosseto.

Domenica 28 giugno alle 18.30, in piazza Solti a Castiglione della Pescaia, il pianista Danilo Rea e il trombettista Flavio Boltro renderanno omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli attraverso un raffinato percorso tra grandi canzoni e improvvisazione jazz. L’evento sarà arricchito dal dialogo con il giornalista Vittorio Introcaso, secondo la formula del “salotto musicale” che caratterizza la manifestazione e che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio.