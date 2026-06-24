Il Comune indice due procedure di mobilità esterna: i requisiti richiesti

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto ha indetto le seguenti procedure di mobilità:
- avviso di mobilità esterna ex articolo 30 Decreto legislativo n. 165/2001 per l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 unità con profilo “Collaboratore tecnico/esecutore tecnico” (Ex Categoria B-B3), appartenente all’Area operatori esperti Ccnl del 16 novembre 2022 Comparto Funzioni locali;
- avviso di mobilità esterna ex articolo 30 Decreto Legislativo n. 165/2001 per l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 unità con profilo “Istruttore direttivo amministrativo”, Area funzionari ed Eq Ccnl del 16 novembre 2022 Comparto Funzioni locali.
È possibile compilare la domanda dalle ore 10.00 del primo alle ore 10.00 del 31 luglio 2026. Gli avvisi di mobilità saranno pubblicati sul portale del reclutamento “inPA”.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate compilando l’apposito modulo elettronico attraverso il portale inPA cui si accede anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Mobilità.