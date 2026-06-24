Anpas Humanitas, eletto il nuovo consiglio direttivo: tutti i membri

Grosseto. Domenica scorsa i soci di Anpas Humanitas Grosseto hanno eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione.

A risultare eletti sono stati Cristian Sensi (209 voti), Elina Lari (193), Anna Guidoni (188), Cristina Frascati (176), Patrizia Secciani (175) Edo Villani e Stefano Pantalla (173): tutti confermati rispetto al consiglio precedente, salvo Stefano Pantalla, che rappresenta una new entry.

Nell’occasione è stato eletto anche il collegio dei probiviri, composto da Fulvia Perillo (204 voti), Ido Pesucci (193) e Massimo Goracci (208). Lunedì prossimo il nuovo consiglio si riunirà per eleggere presidente e vicepresidente, oltre che per attribuire gli incarichi operativi.

«Voglio intanto ringraziare tutte le persone che hanno deciso di partecipare alla votazione nonostante la giornata festiva e il caldo feroce, dimostrando attaccamento all’associazione – spiega il presidente uscente, Christian Sensi -; la partecipazione è stata davvero buona ed è significativo che sia stato confermato di fatto quasi in blocco il precedente consiglio direttivo, a dimostrazione del fatto che in questi quattro anni di mandato ha svolto un ruolo che è stato apprezzato. D’altro canto, venivamo da un quadriennio difficile nel corso del quale abbiamo reimpostato il modo di lavorare dell’associazione, con un avvicendamento nei ruoli, facendo anche la scelta di acquistare e ristrutturare la nuova sede, oltre che di ammodernare il parco macchine dell’associazione. Scelte che guardano al futuro, ma che hanno comportato l’assunzione di oneri economici e un impegno straordinario in termini di progettazione e lavoro.

A proposito della nuova sede – conclude Sensi –, proprio in questi giorni è arrivata la notizia che Banca Tema ha deliberato la concessione di un secondo mutuo, che consentirà ad Humanitas di concludere i lavori di ristrutturazione del capannone da 700 mq acquistato in via Zircone. Lavori che, a questo punto, l’impresa Ginanneschi Costruzioni inizierà subito dopo l’estate, a settembre, per concluderli entro la fine dell’anno, consentendoci di trasferire la nostra attività nella nuova e funzionale sede».