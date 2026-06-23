Frazioni, L’Alternativa: “Il Comune si sveglia solamente dopo le nostre segnalazioni”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Abbiamo letto l’ultimo intervento del sindaco e dell’assessore alle frazioni, non senza un profondo stupore per la totale strumentalizzazione delle nostre parole”.

A dichiararlo, in un comunicato, è L’Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

“Come gruppo politico L’Alternativa vogliamo chiarirlo subito e con la massima fermezza: il problema non sono e non saranno mai gli operai, che anzi ringraziamo per il lavoro quotidiano che svolgono con dignità e fatica. Il problema, se l’amministrazione non lo avesse ancora capito, siete proprio voi – continua la nota -. L’articolo e la documentazione fotografica che abbiamo precedentemente inviato agli organi di stampa non intendevano affatto colpire chi lavora sul campo, bensì fotografavano l’atteggiamento politico dell’assessore alle frazioni, riassumibile nel motto: ‘Non vedo, non sento, non parlo’. Ci rivolgiamo proprio a voi: è inutile che vi nascondete dietro il paravento del personale della manutenzione per sfuggire alle sue precise responsabilità politiche e amministrative. Se questa maggioranza avesse l’umiltà di leggere non solo i comunicati de L’Alternativa, ma anche i commenti dei cittadini sotto i propri post social, si renderebbe conto della realtà e del diffuso malcontento che regna sul territorio”.

“Visti i risultati ottenuti a partire dal 2022, questa amministrazione dovrebbe iniziare a porsi seriamente delle domande e, soprattutto, fare un esame di coscienza su tutto ciò che ha promesso in campagna elettorale e che non ha mai mantenuto – sottolinea il comunicato –. Si smetta di fare le vittime e di usare i lavoratori come scudo umano: si cominci, piuttosto, a dare risposte concrete alle frazioni e ai cittadini che aspettano ancora i fatti. I dati parlano chiaro. Dal 2022 a oggi, la presenza de L’Alternativa nelle frazioni è stata costante: siamo stati tra i cittadini almeno due volte l’anno. Attraverso i nostri responsabili delle frazioni, abbiamo denunciato costantemente la cattiva manutenzione tramite Pec ufficiali e segnalazioni alla stampa”.

“Eppure, abbiamo notato un ‘curioso’ schema: il sindaco e la sua Giunta sembrano ricordarsi dell’esistenza delle frazioni solo in vista delle elezioni. I fatti contano più dei video sui social – continua la nota -:

Vetulonia. Dopo il nostro ultimo articolo sulla scarsa manutenzione, il giorno dopo, ‘guarda caso’,sono arrivati gli operai. Le foto ci sono state inviate direttamente dai residenti.

Il decoro dimenticato. Dallo stato dell’erba alta alla necropoli etrusca, fino al mancato taglio negli impianti sportivi, il territorio viene troppo spesso lasciato all’incuria, al limite del decoro tollerabile.

Buriano. Come gruppo abbiamo lottato a lungo per il ripristino del medico di base e abbiamo finalmente visto realizzarsi il terrazzo al circolino di Buriano, con quel bellissimo belvedere che era stato promesso in campagna elettorale (naturalmente mai realizzato).

Tirli. Si attendono ancora risposte concrete sulla manutenzione ordinaria, mentre la promessa dei nuovi parcheggi resta, purtroppo, un sogno.

È un copione che si ripete costantemente: gli interventi del Comune arrivano sempre e solo subito dopo le nostre riunioni pubbliche, dopo un articolo de L’Alternativa o dopo una nostra Pec”.

“Come forza politica territoriale, lanciamo un appello a tutti i residenti: continuate a mandarci segnalazioni e foto. Se il decoro delle nostre frazioni viene curato solo quando noi alziamo la voce, significa che l’azione di controllo e stimolo de L’Alternativa è indispensabile. Ricordatevi che le persone, e non semplicemente ‘gli elettori’, hanno buona memoria. Non hanno la memoria corta su cui questa Giunta spera di fare affidamento. Ultimamente abbiamo visto il sindaco aggirarsi nelle frazioni, ma solo per girare qualche video promozionale. È diventata ormai la politica dell’apparenza, totalmente lontana dalla sostanza – termina il comunicato -. Noi de L’Alternativa continueremo a stare sul territorio, per i cittadini e per la sostanza”.