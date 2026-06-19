Manutenzione nelle frazioni, il Comune: “Critiche non rendono giustizia al lavoro degli operai”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «I nostri operai lavorano costantemente dalla mattina alla sera per preservare la pulizia e l’accoglienza di tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Da marzo è attiva una squadra che opera in maniera continuativa a Buriano, Vetulonia e Tirli, occupandosi del taglio dell’erba, della manutenzione ordinaria e del decoro urbano. A Punta Ala, anche, è presente stabilmente una squadra composta da tre operai che svolge quotidianamente gli interventi necessari al mantenimento del paese».

L’assessore delegato alle frazioni Walter Massetti interviene in merito alle dichiarazioni del gruppo consiliare di opposizione L’Alternativa su un presunto abbandono delle frazioni di Castiglione della Pescaia, in particolare Vetulonia.

«Le critiche mosse dall’opposizione sulla situazione delle frazioni, e in particolare di Vetulonia, restituiscono un’immagine distorta della realtà – aggiunge Massetti – e finiscono per sminuire il lavoro quotidiano degli operai comunali che, con impegno e professionalità, operano ogni giorno sul territorio per garantire pulizia, manutenzione e decoro urbano. L’amministrazione è pienamente consapevole delle esigenze del territorio e interveniamo costantemente per affrontare le criticità che vengono segnalate dai residenti. Anzi, frequentemente riceviamo apprezzamenti anche da parte dei turisti che visitano i nostri borghi e ne riconoscono la cura e l’attenzione. Questo ripaga l’impegno e il lavoro dei nostri operai che ringrazio per la dedizione con cui svolgono il proprio servizio».

«La manutenzione di un territorio vasto e articolato come è quello del nostro comune – aggiunge il sindaco Elena Nappi – richiede una programmazione continua e un lavoro costante. Può accadere che alcune lavorazioni vengano completate in più giorni, ma questo non significa degrado o abbandono. Se rimane indietro la pulizia di un’aiuola non significa che un’intera frazione sia trascurata, soprattutto quando il resto del paese si presenta curato e ordinato. Continuare a descrivere le nostre frazioni come luoghi abbandonati non corrisponde alla realtà e non rende giustizia all’impegno quotidiano di chi opera sul territorio per mantenerlo pulito, decoroso e accogliente».