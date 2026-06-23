“L’Eco del Novecento”: le opere di Davide Nunziante in mostra

Orbetello (Grosseto). Sarà Davide Nunziante ad aprire i ‘Dialoghi d’Estate 2026’, la stagione espositiva estiva della Galleria Orler di Orbetello, un ciclo di incontri pensati per creare occasioni di dialogo e confronto sui grandi maestri protagonisti dell’arte italiana del Novecento e alcune delle voci più interessanti della pittura contemporanea.

La mostra “L’Eco del Novecento”, in programma dal 26 al 28 giugno, propone un confronto ideale tra la ricerca artistica di Davide Nunziante e quella di maestri quali De Pisis, Rosai, Sironi e altri protagonisti del XX secolo. Sarà l’occasione per osservare come la lezione del Novecento continui a generare nuove visioni nel presente. In questo dialogo tra epoche diverse, la pittura di Davide Nunziante si distingue per la capacità di fondere memoria, simbolo e immaginazione in un linguaggio personale e immediatamente riconoscibile.

Davide Nunziante

Nato a Giaveno nel 1979 e cresciuto in una famiglia di artisti, Nunziante inizia a dipingere ad olio fin dall’infanzia. Dopo la formazione nello studio paterno, avvia nei primi anni Duemila un percorso autonomo. Le sue prime opere, gli “Omaggi”, reinterpretano icone della storia dell’arte attraverso il celebre espediente del “quadro nel quadro”, rendendo omaggio a maestri come De Chirico, Magritte e Picasso. La svolta arriva nel 2004 con la nascita del “Grande fiammifero”, elemento simbolico destinato a diventare la cifra più riconoscibile della sua poetica.

Attraversando paesaggi metafisici e scenari sospesi tra realtà e immaginazione, il fiammifero si trasforma negli anni in una metafora dell’essere umano: una figura in equilibrio tra ciò che è stato e ciò che deve ancora diventare. Accanto alla pittura, sua grande passione è la musica, che contribuisce ad ampliare il suo immaginario e ad arricchire la dimensione narrativa delle sue opere. Nella serie successiva “Icons”, avviata nel 2020, celebri chitarre elettriche vengono trasformate in simboli della memoria, della libertà e della bellezza imperfetta.

La mostra “L’Eco del Novecento” presenta il nuovo ciclo pittorico “Nature sospese”, destinato a rappresentare uno dei capitoli più significativi della recente ricerca dell’artista. Dopo grandi fiammiferi e chitarre minimali, Nunziante affida a frutti della terra sospesi in cieli immensi e paesaggi naturali il compito di raccontare il rapporto tra uomo, memoria e natura. Patate, pere e melanzane diventano presenze simboliche, quasi archetipi contemporanei, capaci di evocare valori essenziali oggi sempre più fragili: autenticità, equilibrio, consapevolezza e appartenenza.

L’inaugurazione, venerdì 26 giugno alle 19.00, alla Galleria Orler di corso Italia 33/35 ad Orbetello, con un brindisi insieme all’artista.