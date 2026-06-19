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Energia e territori: su Rai1 la quinta tappa del viaggio di Estra

La puntata di "Linea Verde – L'Italia è straordinaria" andrà in onda sabato 20 giugno alle 12

di Redazione
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Prosegue il viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, il programma di Rai1 che racconta i territori e le comunità in cui il Gruppo è presente, in un percorso tra storia, natura e identità locali.

Dopo le tappe in Toscana e nelle Marche, il nuovo appuntamento condurrà gli spettatori lungo le tracce dell’antica Etruria, nella Tuscia viterbese. Un viaggio tra borghi, sentieri e aree interne, spesso fuori dalle grandi direttrici, ma profondamente legati alle proprie radici. Luoghi in cui terra, storia e natura si uniscono in un connubio straordinario, ancora in piena sintonia con il carattere delle popolazioni che li hanno abitati.

La puntata

Nel corso della puntata, assieme a Francesco Macrì, presidente del Gruppo Estra, si parlerà di transizione energetica come parte della vita reale dei cittadini, di innovazione e di quanto sia ancora oggi necessario per un’azienda che si occupa di servizi pubblici mantenere un forte radicamento territoriale.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 20 giugno alle 12 su Rai1 e sarà visibile anche su RaiPlay.

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