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Abiti, libri, giochi e piccoli oggetti da dare e ricevere: torna “Vetulonia (S)cambia”

L'iniziativa è in programma sabato 20 e domenica 21 giugno

di Redazione
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Vetulonia (Grosseto). Vestiti, giochi, piccoli oggetti e buone idee: Vetulonia (S)cambia torna sabato 20 e domenica 21 giugno, alla casa del popolo di Vetulonia, con un format leggermente diverso rispetto alle edizioni zero e uno.

Quindi di nuovo porte aperte al mercato del baratto e del riuso – sabato pomeriggio dalle 16 alle 20 e domenica mattina dalle 10 alle 14 – ma senza necessità di portare qualcosa. L’importante è lo scambio puro, senza passaggio di denaro, e in modo che gli oggetti continuino a circolare tra la comunità allargata, senza diventare un accumulo di materiali da conservare o da smaltire.

Il meccanismo è semplice: una cosa si prende e una cosa si lascia, e chi non trova nulla da prendere o portare scambia comunque la propria voglia di stare insieme facendo nuove conoscenze e portando nuova vitalità. Il tutto avverrà durante gli orari di apertura, recando abiti, libri, giochi e piccoli oggetti in buono stato oppure foto di oggetti grandi e difficilmente trasportabili, che saranno esposte in una bacheca dedicata. 

Non ci sono obblighi e non serve denaro: si può anche solo passare, curiosare e portarsi a casa qualcosa, magari proprio quella che si cercava da mesi. Ovviamente senza spendere un euro. L’iniziativa nasce per diffondere la cultura del riuso e del consumo consapevole, ma anche per costruire relazioni, scambi e nuove idee. 

“Vetulonia (S)cambia” è un progetto di comunità promosso da Le Vie dell’Orto (Lvdo Aps) e realizzato con la collaborazione degli abitanti di Vetulonia. 

“(S)cambia” è anche un format replicabile con l’obiettivo a lungo termine di mettere in contatto tra loro i borghi della Maremma: una comunità culturale diffusa che l’associazione Lvdo Aps promuove da oltre sei anni. I soci de Le Vie dell’Orto saranno presenti e ci sarà l’opportunità di conoscere il progetto e di partecipare.  

Vetulonia è una piccola comunità di residenti molto viva e armonica, che inventa forme di socializzazione inclusiva. Il mercato del baratto aperto a tutti, gratuito e sostenibile, è ormai un format di successo esportabile e basato sulla condivisione. Con un suo slogan d’effetto: “Quando tutto si scambia, tutto cambia!”

Informazioni: tuttoscambia@gmail.com, Instagram @tuttoscambia

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