Salta il Consiglio comunale, l’opposizione: “Colpa della maggioranza, sa governare solo sui social”

Grosseto. La seduta del Consiglio comunale di Grosseto è saltata per mancanza del numero legale.

«A non garantirlo è stata la maggioranza che governa la città. L’appello per la verifica dei consiglieri presenti, anziché essere fatto allo scadere dell’ora prevista dal regolamento, è stato addirittura rinviato arbitrariamente nel tentativo evidente di recuperare i consiglieri assenti: una forzatura delle regole per guadagnare tempo, finita comunque con la caduta della seduta. Garantire i numeri in aula è compito di chi governa – dichiarano in una nota congiunta i gruppi di opposizione Partito Democratico, Grosseto Città Aperta e Azione –. E’ inaccettabile che ogni volta, tra commissioni e sedute consiliari, debba essere la minoranza a coprire le carenze della maggioranza. Chi amministra si assuma la responsabilità del proprio ruolo nei fatti, nel consentire al Consiglio comunale di deliberare gli atti che servono a dare risposte concrete ai cittadini. Dopo dieci anni non è più accettabile una classe dirigente presente solo sui social o nelle foto per i tagli dei nastri. Pretendiamo serietà: presenza in aula, rispetto del regolamento e dei tempi, un metodo di lavoro all’altezza della città».

«A farne le spese sono i grossetani: rinviati punti importanti all’ordine del giorno. Persino la presentazione dell’associazione di volontariato Csiom Grosseto, a cui va tutto il nostro rispetto per ciò che fa ogni giorno per la comunità, poteva essere collocata alle 9.00, in apertura, senza essere usata come riempitivo di una mattinata poi naufragata. Chiediamo che la maggioranza garantisca il numero legale, che il regolamento venga applicato senza manovre dilatorie e che i punti rinviati tornino in aula con urgenza. Teniamo a Grosseto, e per questo diciamo una cosa semplice ai cittadini: serve alzare il livello — concludono i tre gruppi —. La città va pensata in modo serio e concreto, non amministrata a colpi di inaugurazioni. Ci siamo, con spirito costruttivo, ma non faremo più da stampella a chi rinuncia a fare il proprio mestiere.»