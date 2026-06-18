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Muore ex direttore: il cordoglio della Asl

di Redazione
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Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est si unisce al cordoglio per la scomparsa di Flavio Mocenni.

“Personalità importante della sanità toscana e della vita pubblica senese, lungo il suo percorso ricco di impegni istituzionali ha ricoperto incarichi apicali nelle Usl della provincia di Siena ed è stato direttore della Usl grossetana – si legge in una nota dell’azienda sanitaria -. Uomo di grande cultura, Flavio Mocenni resterà impresso in tutti coloro che lo hanno conosciuto. La direzione aziendale e i professionisti dell’Asl Toscana sud est si stringono con calore ai suoi familiari”.

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