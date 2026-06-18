Museo di San Pietro all’Orto: con il virtual tour e la mascotte Roberta la visita diventa più interattiva

Massa Marittima (Grosseto). Sono stati inaugurati a Massa Marittima i nuovi percorsi di visita del Museo di San Pietro all’Orto: un virtual tour, fruibile in italiano e in inglese, dedicato al complesso architettonico del San Pietro all’Orto-Sant’Agostino, permetterà, grazie alla dotazione di tablet, di arricchire la visita delle strutture museali con un’esperienza virtuale e interattiva che mostra il passato.

Grazie alla realtà aumentata si è potuto restituire l’evoluzione del complesso architettonico di San Pietro in tutte le sue fasi, in particolare, è stata ricostruita virtualmente la prima chiesa di Città Nuova, utile per comprendere lo sviluppo diacronico del convento nel suo contesto urbano. Il lavoro è stato realizzato insieme all’Università di Siena, Dipartimento di Scienze storiche e beni culturali, con l’attivazione di un assegno di ricerca vinto dal dottor Manuele Putti, membro del Liam (Laboratorio di informatica applicata allaArcheologia) e coordinato dal professor Marco Valenti, ordinario di Archeologia medievale nella stessa università.

Per rendere il museo di San Pietro all’Orto accessibile anche ai più piccoli in modo interattivo e divertente, è stata inoltre realizzata una guida virtuale con mascotte animata, che si chiama “Roberta”, a cura di Skylab Studios srl, azienda leader nel campo dell’animazione dei beni culturali.

L’altra novità è il percorso urbano dedicato al Seicento ”Oltre il Medioevo. Arte, storia e società a Massa Marittima nel XVII secolo”, che collegherà i principali poli della città di interesse culturale e turistico attraverso la tematica dell’arte seicentesca. Tale percorso si avvarrà di supporti cartacei (una cartina distribuita nei musei e all’ufficio turistico con informazioni sui monumenti) e approfondimenti digitali delle singole opere accessibili tramite QR Code. Il materiale è stato prodotto in italiano, inglese, francese e tedesco.

I percorsi sono il risultato di un progetto presentato dalla cooperativa Zoe che gestisce i Musei di Massa Marittima, accolto e finanziato dal Ministero della Cultura, sul fondo destinato ai piccoli musei.

“Continuiamo a investire nella valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale cittadino – dichiara il sindaco Irene Marconi –. L’obiettivo è rendere la storia di Massa Marittima sempre più accessibile a tutti, dai bambini ai visitatori stranieri, con un linguaggio capace di coniugare rigore scientifico e divulgazione.”

Il Comune di Massa Marittima sta inoltre restaurando la tela di Domenico e Rutilio Manetti ”Madonna con Bambino, San Cerbone, San Rocco e San Bernardino da Siena”, che andrà ad arricchire il percorso urbano dedicato al Seicento.

“Il dipinto di Domenico e Rutilio Manetti – spiega Claudia Mori, direttrice dei Musei di Massa Marittima – è un vero capolavoro artistico del XVII secolo. Tornerà finalmente fruibile, grazie al Comune, dopo essere stato per tanti anni chiuso nei magazzini del museo. Una volta terminato il restauro che è ancora in corso (presumibilmente entro l’anno), verrà consegnato alla Diocesi di Massa Marittima per essere esposto in cattedrale diventando parte integrante del percorso sul Seicento a Massa Marittima”.