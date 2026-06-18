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Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale a Porto Santo Stefano

Sabato 20 e domenica 21 giugno torna l'iniziativa promossa da Cna Grosseto insieme all'associazione Materiae

di Redazione
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Monte Argentario (Gr) – Dopo le tappe di Follonica, prosegue il calendario della mostra mercato itinerante promossa da Cna Grosseto in collaborazione con l’associazione Materiae, dedicata all’artigianato artistico e tradizionale.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 20 e domenica 21 giugno a Porto Santo Stefano (Monte Argentario), in piazzale dei Rioni, dove gli espositori saranno presenti dalle dieci a mezzanotte con le loro creazioni originali e realizzate a mano.

La mostra mercato è pensata per valorizzare il lavoro degli artigiani e offrire a residenti e turisti la possibilità di conoscere e acquistare prodotti unici, espressione della creatività e delle tradizioni del territorio. Tra i banchi sarà possibile trovare oggetti in legno, gesso e ceramica, bigiotteria realizzata con metalli, pietre e perle, lavori all’uncinetto, découpage, cucito creativo, ricami e stoffe dipinte a mano. In alcune tappe del calendario saranno inoltre presenti anche produttori agroalimentari con specialità locali e prodotti biologici.

Tutte le date sono consultabili sul sito di Cna Grosseto all’indirizzo www.cnagrosseto.it

Per informazioni è possibile scrivere a d.pizzetti@cna-gr.it.

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