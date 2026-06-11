Medici di base possono acquisire nuovi assistiti: come effettuare la scelta del dottore

Follonica (Grosseto). La direzione di Zona Colline Metallifere, Amiata grossetana e Grossetana informa che i cittadini attualmente sprovvisti di medico di medicina generale nel comune di Follonica possono da oggi procedere alla scelta del proprio medico, data la possibilità di alcuni professionisti operanti sul territorio di acquisire nuovi assistiti.
Si ricorda che la prima scelta del medico di medicina generale può essere fatta secondo le seguenti modalità:
- tramite l’app Toscana Salute;
- sul portale cambio medico della Regione Toscana;
- presso gli sportelli anagrafe assistiti.
Per i dettagli sulle modalità di scelta, consultare la pagina del sito aziendale https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra.