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Le Farmacie comunali assumono un farmacista a tempo indeterminato: come candidarsi

Aperta la selezione

di Redazione
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Grosseto. Farmacie Comunali di Grosseto S.p.A. ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori finalizzata all’assunzione di un farmacista con contratto a tempo indeterminato.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata nei successivi 18 mesi per eventuali assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, in base alle esigenze aziendali.

La selezione è rivolta a professionisti in possesso della laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche, dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo dei farmacisti. Tra le caratteristiche richieste figurano competenze professionali e relazionali, orientamento al servizio verso i cittadini, capacità di lavorare in squadra e interesse per i servizi innovativi della farmacia, come prevenzione, telemedicina e diagnostica.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro le ore 24 del 5 luglio 2026, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito aziendale.

La selezione consisterà in un colloquio individuale che approfondirà le competenze professionali dei candidati, la conoscenza della legislazione farmaceutica, della farmacia dei servizi, degli strumenti informatici di settore e la motivazione al ruolo.

Tutte le informazioni, la modulistica e gli aggiornamenti relativi alla procedura sono disponibili sul sito internet di Farmacie comunali di Grosseto, al link https://www.fcrgrosseto.com/amm-trasparente/bando-di-selezione-per-1-farmacista-a-tempo-indeterminato-giugno-2026/ 

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