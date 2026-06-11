“Diamoci del Lei”: il libro sulla psicologia contemporanea presentato in paese

Castel del Piano (Grosseto). Ciolibrì, associazione nata per riportare una libreria sull’Amiata e creare attorno un polo culturale, ospita a Castel del Piano la presentazione di “Diamoci del Lei”, il nuovo volume di Valentina Albertini e Maria Antonietta Gulino, edito da Giunti. L’evento si terrà venerdì 12 giugno alle 18 in piazza Luigi Santucci.

Il libro

Il libro, con prefazione di Serena Dandini, ripercorre la storia della psicologia contemporanea attraverso le vite e i contributi di quindici donne che l’hanno rifondata e rinnovata. Dalla ricerca clinica alla psicoanalisi, dal femminismo alla neurobiologia, il volume racconta come il pensiero psicologico si sia trasformato quando le donne hanno cominciato a parlare, ricercare e insegnare.

L’incontro, moderato dal sindaco di Castel del Piano Cinzia Pieraccini e dalla dottoressa psicologa Cristiana Manzi, apre uno spazio di dialogo sulla psicologia, il genere e il pensiero contemporaneo.

L’evento arriva in un momento particolare per la comunità castellana. Ciolibrì lavora da mesi al progetto di riaprire una libreria di comunità sull’Amiata, uno spazio pubblico di incontro e lettura pensato per il territorio. Questa presentazione rappresenta un tassello concreto di quel percorso, un segnale che la cultura trova ancora strada nei nostri paesi.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Un’occasione rara di incontrare il pensiero, le storie, la riflessione su temi che riguardano direttamente le nostre vite. A Castel del Piano, uno spazio e un momento di cultura che mancavano da tempo.