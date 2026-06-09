Castagna del Monte Amiata Igp: pubblico accertamento per la revisione del disciplinare

Arcidosso (Grosseto). L’Associazione per la tutela e la valorizzazione della castagna del Monte Amiata Igp informa che giovedì 11 giugno, alle 16, nella sala CRED di Arcidosso (in località Colonia 19), si terrà il pubblico accertamento per presentare le richieste di modifica del disciplinare di produzione dell’Igp, incontro a cui partecipano funzionari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della Regione Toscana.

L’incontro

L’incontro rappresenta un passaggio formale obbligatorio del procedura nazionale e si svolgerà in forma pubblica, nel rispetto della normativa vigente. La revisione del disciplinare è un’occasione concreta per aggiornare le regole che tutelano e definiscono la castagna del Monte Amiata IGp, un prodotto che racconta l’identità del territorio e il lavoro di chi lo coltiva da generazioni.

“L’associazione invita tutti i castanicoltori e gli altri operatori del territorio interessati alla filiera a partecipare, essendo il pubblico accertamento un momento di confronto diretto, in cui la filiera può portare il proprio contributo al processo di revisione – si legge in una nota –. La presenza attiva dei castanicoltori è parte integrante della missione dell’associazione, che continua a lavorare per la valorizzazione e la tutela di questo prodotto d’eccellenza, rafforzando il legame tra la castagna, il territorio amiatino e i mercati nazionali e internazionali”.