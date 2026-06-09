Plastic Free: il Comune di Grosseto aderisce al protocollo d’intesa per la tutela ambientale

Grosseto. Il Comune di Grosseto compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale aderendo al progetto Plastic Free e approvando il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free OdV Onlus.

L’iniziativa punta a promuovere azioni concrete di sensibilizzazione e contrasto all’inquinamento da plastica, coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni del territorio.

Alla presentazione dell’accordo erano presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore all’ambiente Erika Vanelli e Gianluca Ranaldi, referente provinciale per Grosseto e Livorno di Plastic Free OdV Onlus.

L’accordo

Grazie alla collaborazione tra Comune e associazione, saranno organizzate attività di educazione ambientale, giornate di pulizia del territorio, campagne informative e iniziative rivolte alla cittadinanza per favorire comportamenti sempre più attenti alla tutela dell’ambiente.

“La salvaguardia del nostro territorio passa anche attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Erika Vanelli –. Questa collaborazione rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il percorso di Grosseto verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Gianluca Ranaldi, che ha evidenziato l’importanza della sinergia con le amministrazioni locali per diffondere una cultura del rispetto ambientale e della riduzione dei rifiuti plastici.